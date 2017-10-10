«Алабинскую» могут ввести в эксплуатацию по постоянной схеме раньше плана

На сегодняшний момент уже выполнены работы по сооружению левого и правого перегонных тоннелей от ул. Осипенко до ул. Первомайской, переустроены сети инженерных коммуникаций (дождевая и бытовая канализация, водопровод), сооружены конструкции камеры съездов.

«Мы строим этот участок с 2013 года. Работы могли бы вестись гораздо быстрее, но деньги на строительство выделялись небольшими траншами, и работа велась в соответствии с финансированием. Сейчас все работы по устройству камеры съезда завершены, построены 400-метровые перегоны в сторону ул. Полевой. Изначально предполагалось, что камера съезда будет обслуживать только «Алабинскую», но потом проект был изменен, и сейчас камера съезда может обслуживать также будущую станцию «Самарская», — рассказал генеральный директор «ВТС Метро» Сергей Натальчук.

Он отметил, что сейчас строителям требуются средства на завершение путевых работ, укладку верхнего строения пути, монтаж оборудования, электромонтажные и пусконаладочные работы, а также завершение работ в вестибюле.

Кроме того, необходимо завершить устройство дорожного покрытия и открыть движение транспорта по ул. Ново-Садовой. Сейчас основной проем, через который велось строительство камеры съезда, уже заделан, дорожные службы частично приступили к укладке щебеночного слоя. Для подачи материалов и оборудования сбоку от дороги устроен небольшой монтажный проем — на время проведения чемпионата мира по футболу он будет закрыт.

Во второй этап строительства «Алабинской» на 1 октября 2017 г. было вложено уже более 3 млрд рублей. На завершение строительства второго пускового комплекса нужно еще около 800 млн рублей. По плану в 2019 г. «Алабинская» должна быть введена в эксплуатацию по постоянной схеме, однако строители готовы выполнить все работы раньше срока.

«Если деньги выделят сейчас, мы готовы завершить лестничные сходы № 3 и № 4 и вестибюль за четыре — пять месяцев, еще до начала чемпионата мира по футболу» Сергей Натальчук

Депутаты высоко оценили ход работ по строительству метрополитена.