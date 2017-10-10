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14:37 (мск), источник: Tengrinews

Резкое укрепление тенге объяснили эксперты

Эксперты объяснили резкое укрепление нацвалюты более чем на пять тенге на утренних торгах 10 октября на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Источник: Tengrinews

Напомним, курс нацвалюты сегодня составил 337,80 тенге за доллар по итогам закрытия утренних торгов, дневных — 337,32 тенге за доллар. По мнению директора АО «Казкоммерц Секьюритиз» Айвара Байкенова, резкое укрепление тенге во многом связано с заявлениями главы Нацбанка Данияра Акишева, которые можно охарактеризовать как сильная словесная интервенция.

«Был дан сигнал о возможности продажи валюты из портфеля ЕНПФ и в рамках конвертации по Нацфонду. Однако хотелось бы отметить, что в любом случае необходимо такие скачки сглаживать и обеспечить плавное движение курса для предупреждения лишних панических настроений», — пояснил эксперт.

Байкенов ранее уже отмечал, что курс тенге был недооцененным, и последнее его движение в сторону ослабления носило «спекулятивный и эмоциональный окрас».

«Потому такая его динамика не должна никого удивлять, тем более с учетом в целом позитивного внешнего фона. Другой момент, конечно, что движение оказалось достаточно резким», — добавил спикер.

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По мнению главного финансового эксперта компании «Аналитика ОНЛАЙН Казахстан» Михаила Цоя, причиной укрепления тенге стала проведенная Нацбанком РК интервенция в размере 69,7 миллиона долларов, что, по его словам, является весомым вмешательством на валютном рынке.

«При текущей ситуации можно говорить, что у тенге есть все шансы укрепиться до 330 тенге к доллару до конца месяца, это связано с тем, что Нацбанк готов поддерживать курс тенге», — сказал эксперт.

В свою очередь, руководитель аналитической группы TeleTrade Central Asia Сергей Полыгалов считает, что укрепление тенге произошло по трем причинам.

«Первая — Нацбанк РК в понедельник по итогам заседания принял решение оставить базовую процентную ставку на прежнем уровне — 10,25 процента с коридором +/-1 процент. Второе — курс рубля за последние три торговые сессии ослабел, потеряв в курсе один рубль к доллару, что сказалось и на курсе пары RUR/KZT в сторону укрепления казахстанской валюты. Третье — рынок нефти продолжает уверенно держаться выше 56 долларов за баррель, что также оказывает поддержку тенге. В перспективе можно говорить о том, что курс тенге будет продолжать зависеть как минимум от рынка нефти и рубля», — прокомментировал аналитик.

При этом Полыгалов подчеркнул, что укрепление ниже 337 тенге за доллар маловероятно и можно говорить о краткосрочности снижения пары USD/KZT к этому значению. «К концу недели курс пары может обосноваться в коридоре 337−340 тенге при условии сохранения значений курса рубля и стоимости нефти в текущих котировках», — добавил он.

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