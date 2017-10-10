Резкое укрепление тенге объяснили эксперты
Эксперты объяснили резкое укрепление нацвалюты более чем на пять тенге на утренних торгах 10 октября на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Эксперты объяснили резкое укрепление нацвалюты более чем на пять тенге на утренних торгах 10 октября на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Напомним, курс нацвалюты сегодня составил 337,80 тенге за доллар по итогам закрытия утренних торгов, дневных — 337,32 тенге за доллар. По мнению директора АО «Казкоммерц Секьюритиз» Айвара Байкенова, резкое укрепление тенге во многом связано с заявлениями главы Нацбанка Данияра Акишева, которые можно охарактеризовать как сильная словесная интервенция.
«Был дан сигнал о возможности продажи валюты из портфеля ЕНПФ и в рамках конвертации по Нацфонду. Однако хотелось бы отметить, что в любом случае необходимо такие скачки сглаживать и обеспечить плавное движение курса для предупреждения лишних панических настроений», — пояснил эксперт.
Байкенов ранее уже отмечал, что курс тенге был недооцененным, и последнее его движение в сторону ослабления носило «спекулятивный и эмоциональный окрас».
«Потому такая его динамика не должна никого удивлять, тем более с учетом в целом позитивного внешнего фона. Другой момент, конечно, что движение оказалось достаточно резким», — добавил спикер.
По мнению главного финансового эксперта компании «Аналитика ОНЛАЙН Казахстан» Михаила Цоя, причиной укрепления тенге стала проведенная Нацбанком РК интервенция в размере 69,7 миллиона долларов, что, по его словам, является весомым вмешательством на валютном рынке.
«При текущей ситуации можно говорить, что у тенге есть все шансы укрепиться до 330 тенге к доллару до конца месяца, это связано с тем, что Нацбанк готов поддерживать курс тенге», — сказал эксперт.
В свою очередь, руководитель аналитической группы TeleTrade Central Asia Сергей Полыгалов считает, что укрепление тенге произошло по трем причинам.
«Первая — Нацбанк РК в понедельник по итогам заседания принял решение оставить базовую процентную ставку на прежнем уровне — 10,25 процента с коридором +/-1 процент. Второе — курс рубля за последние три торговые сессии ослабел, потеряв в курсе один рубль к доллару, что сказалось и на курсе пары RUR/KZT в сторону укрепления казахстанской валюты. Третье — рынок нефти продолжает уверенно держаться выше 56 долларов за баррель, что также оказывает поддержку тенге. В перспективе можно говорить о том, что курс тенге будет продолжать зависеть как минимум от рынка нефти и рубля», — прокомментировал аналитик.
При этом Полыгалов подчеркнул, что укрепление ниже 337 тенге за доллар маловероятно и можно говорить о краткосрочности снижения пары USD/KZT к этому значению. «К концу недели курс пары может обосноваться в коридоре 337−340 тенге при условии сохранения значений курса рубля и стоимости нефти в текущих котировках», — добавил он.