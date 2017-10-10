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14:42 (мск), источник: УралПолит.ру

​Доходы бюджета Среднего Урала выросли на 13,6 миллиарда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября, ИА УралПолит.Ru. Доходы бюджета Свердловской области с начала этого года достигли 156 миллиардов.

«Доходы областного бюджета за 9 месяцев текущего года достигли 156 миллиардов, превысив на 13,6 миллиарда рублей показатели по итогам соответствующего периода прошлого года. Расходы областного бюджета исполнены в сумме 149 миллиардов рублей, профицит составил порядка 7 миллиардов, что позволило областному бюджету осуществить частичное досрочное погашение кредитов», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства региона.

По словам вице-губернатора — министра финансов области Галина Кулаченко, налоговые поступления в бюджет возросли преимущественно за счет увеличения поступлений по четырем налогам: на прибыль организаций, на их имущество, на доходы физических лиц, а также по упрощенной системе налогообложения.

«По поступлению доходов бюджета можно судить об устойчивости экономики Среднего Урала, так как практически все налоги, за исключением налога на прибыль организаций, исчисляются по результатам работы в текущем финансовом году. Налог на прибыль организаций многие крупные налогоплательщики уплачивают по системе “авансовых” платежей, когда налог исчисляется по результатам работы за предшествующий квартал, а по завершению финансового года производится перерасчет», — приводятся в сообщении слова Кулаченко.

Минфин Свердловской области готовит законопроект о внесении изменений в бюджет текущего года. Предусматривается увеличение прогноза по налоговым и неналоговым доходам, а также увеличение расходов региональной казны.

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