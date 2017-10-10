Руководители «Крымтроллейбуса» и «Горавтотранса» могут попасть под следствие — Аксенов

«И к “Горавтотрансу”, и к “Крымтроллейбусу” большие вопросы с точки зрения выручки, которая сдается. В транспорте ездили волонтеры, которые следили, считали пассажиров и после сверялись с выручкой предприятий. Ситуация удручающая. Министр транспорта докладывал, что воруется до 80% средств, получаемых от пассажиров в результате деятельности. Большой вопрос, чем занимались руководители и служба безопасности этих предприятий», — рассказал Аксенов.

В ходе заседания Совмина глава Крыма заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность предприятий.

«Собираемость на крайне низком уровне. Я уверен, если поставить системы контроля, объем прямой выручки вырастет в разы», — отметил он.

По словам министра транспорта РК Игоря Захарова, на сегодняшний день уже поставлен вопрос соответствия занимаемым должностям руководителей этих предприятий.