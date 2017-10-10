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14:31 (мск), источник: РИА Крым

Руководители «Крымтроллейбуса» и «Горавтотранса» могут попасть под следствие — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости (Крым). Руководители госпредприятия «Крымтроллейбус» и муниципального предприятия Симферополя «Горавтотранс» могут лишиться занимаемых должностей и оказаться под следствием. Об этом журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов по окончании заседания Совета министров РК во вторник.

«И к “Горавтотрансу”, и к “Крымтроллейбусу” большие вопросы с точки зрения выручки, которая сдается. В транспорте ездили волонтеры, которые следили, считали пассажиров и после сверялись с выручкой предприятий. Ситуация удручающая. Министр транспорта докладывал, что воруется до 80% средств, получаемых от пассажиров в результате деятельности. Большой вопрос, чем занимались руководители и служба безопасности этих предприятий», — рассказал Аксенов.

В ходе заседания Совмина глава Крыма заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность предприятий.

«Собираемость на крайне низком уровне. Я уверен, если поставить системы контроля, объем прямой выручки вырастет в разы», — отметил он.

По словам министра транспорта РК Игоря Захарова, на сегодняшний день уже поставлен вопрос соответствия занимаемым должностям руководителей этих предприятий.

В свою очередь вице-премьер РК Виталий Нахлупин обратил внимание, что при наличии свободных площадей «Крымтроллейбус» платит частной фирме 6 млн рублей в год за аренду стоянки электротранспорта.

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