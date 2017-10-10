Андрей Бочаров рассказал о достижениях Волгоградской области на международном форуме «ДорогаЭКСПО-2017»

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с докладом на пленарном заседании VIII международной выставки-форума «ДорогаЭКСПО-2017», которая проходит в Москве при поддержке Минтранса России и Федерального дорожного агентства.

Глава региона поделился опытом трехлетней работы по развитию дорожно-транспортной сферы в Волгоградской области и реализации в регионе федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

В этом вопросе Волгоградской области есть чем гордиться. Хотя долгое время регион имел репутацию обладателя худших дорог: требовали срочного ремонта не только улицы областного центра, но и федеральные трассы. С такого катастрофического «наследия» в 2014 года начал работу губернатор Андрей Бочаров. Однако на сегодняшний день в этом плане удалось добиться кардинальных изменений — выполненный объем работ по развитию дорожно-транспортного комплекса Волгоградской области в рамках реализации долгосрочной стратегии развития региона называют беспрецедентным. И первостепенную роль в этом вопросе сыграло выстроенное конструктивное взаимодействие с Минтрансом РФ и Росавтодором. Впервые за десятилетие в область на модернизацию транспортной инфраструктуры направлены значительные федеральные средства. В первую очередь в регионе начали приводить в порядок ключевые транспортные артерии и развязки, мостовые сооружения.

Всего дорожными работами в 2014—2017 годах в регионе охвачено около 1,5 тыс. км сети автодорог — таких объемов в области не было с советских времен. В Волгограде за эти годы отремонтировано порядка 250 км дорог, завершается строительство Нулевой продольной, которая позволит разгрузить дорожную сеть. В области построено 39 асфальтированных дорог к 39 селам и шести объектам сельхозпроизводства. Качество работ контролируется на каждом этапе, применяются современные материалы и технологии. Регион ушел от ямочного ремонта.

Помимо дорожного строительства в Волгограде внедряется новая транспортная схема, главная задача которой — сделать общественный транспорт надежным, удобным и безопасным. Этот вопрос имеет государственное значение — комплексное развитие пассажирских перевозок стало темой обсуждения на заседании президиума Госсовета, которое 22 сентября в Ульяновске провел президент РФ Владимир Путин. Глава государства поставил перед регионами задачи по внедрению комплексных схем движения общественного транспорта, обновлению подвижного состава.

Власти Волгоградской области уже успешно работают в этом направлении. За три года в регионе вышли на линии порядка 500 новых автобусов, закупается новый подвижной состав для линии скоростного трамвая. Кроме того, в рамках реконструкции аэропорта Волгограда идет процесс создания мультимодального комплекса, который свяжет сразу три вида транспорта: воздушный, автомобильный и железнодорожный.

Этой теме на Госсовете в Ульяновске президент уделил особое внимание. Он отметил, что практика мультимодальных перевозок, когда по одному билету, посредством безналичной оплаты пассажир может доехать до пункта назначения на двух и более видах транспорта, в стране применялась уже давно — еще в советское время.