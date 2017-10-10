Тарифы на электроэнергию для реального сектора экономики к 2020−2021 годам могут снизиться на 30%

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«Мы ставим задачу снижения стоимости потребляемых нашей экономикой энергоресурсов — опуститься с нынешних 11,3 цента за кВт.ч до 7,8−7,9 цента за кВт.ч. Это задача к 2020−2021 годам с учетом запуска атомной электростанции. Идет очень непростой, но поступательный процесс переговоров с Россией, и сегодня мы получаем газ по более низкой цене», — сказал Владимир Семашко.

Министр энергетики Владимир Потупчик в свою очередь подчеркнул, что планомерно проводимая при реализации двух государственных программ (2006−2010 и 2011−2015 годы) масштабная модернизация объектов энергетики достигла запланированных результатов.

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«Потребители Беларуси не испытывают недостатка в электрической и тепловой энергии, нет перебоев в снабжении природным и сжиженным газом. При этом наша страна выступает надежным партнером в области транзита энергетических ресурсов, является активным участником проектов снижения выбросов на энергетических объектах, достигла самых высоких на постсоветском пространстве показателей в области рационального использования топливно-энергетических ресурсов», — отметил министр.

За последние 5 лет удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии снижен на 33,9 г условного топлива на кВт.ч и составил по итогам 2016 года 230 г условного топлива на кВт.ч, а сегодня достиг уровня 225 г условного топлива на кВт.ч.