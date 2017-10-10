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14:58 (мск), источник: БЕЛТА

Тарифы на электроэнергию для реального сектора экономики к 2020−2021 годам могут снизиться на 30%

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на электроэнергию для реального сектора экономики к 2020−2021 годам могут снизиться на 30%, заявил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Семашко на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Мы ставим задачу снижения стоимости потребляемых нашей экономикой энергоресурсов — опуститься с нынешних 11,3 цента за кВт.ч до 7,8−7,9 цента за кВт.ч. Это задача к 2020−2021 годам с учетом запуска атомной электростанции. Идет очень непростой, но поступательный процесс переговоров с Россией, и сегодня мы получаем газ по более низкой цене», — сказал Владимир Семашко.

Министр энергетики Владимир Потупчик в свою очередь подчеркнул, что планомерно проводимая при реализации двух государственных программ (2006−2010 и 2011−2015 годы) масштабная модернизация объектов энергетики достигла запланированных результатов.

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«Потребители Беларуси не испытывают недостатка в электрической и тепловой энергии, нет перебоев в снабжении природным и сжиженным газом. При этом наша страна выступает надежным партнером в области транзита энергетических ресурсов, является активным участником проектов снижения выбросов на энергетических объектах, достигла самых высоких на постсоветском пространстве показателей в области рационального использования топливно-энергетических ресурсов», — отметил министр.

За последние 5 лет удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии снижен на 33,9 г условного топлива на кВт.ч и составил по итогам 2016 года 230 г условного топлива на кВт.ч, а сегодня достиг уровня 225 г условного топлива на кВт.ч.

Работа по модернизации отрасли продолжается. Среди введенных объектов в этом году две самые крупные в стране гидроэлектростанции — Витебская ГЭС (40 МВт) и Полоцкая ГЭС (21 МВт), а также высокоэффективный парогазовый блок на Гомельской ТЭЦ-1 (35 МВт).

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