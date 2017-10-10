Эдхам Акбулатов проинспектировал ход строительства школы в массиве «Иннокентьевский»

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход строительства школы в жилом массиве «Иннокентьевский». Глава города пообщался со строителями и родителями будущих учеников.

Напомним, строительство самой большой школы города на 1280 мест в жилом массиве «Иннокентьевский» ведётся с декабря 2016 года. Комплекс работ производится в соответствии с откорректированным графиком, предусматривающим завершение строительства школы до конца 2017 года. На сегодняшний день в здании ведутся отделочные работы, завершается монтаж витражей, формирование спортивного ядра учреждения, благоустраивается прилегающая территория. По заверениям подрядчика, все работы идут в графике.

«До сдачи объекта в эксплуатацию остаётся два с половиной месяца. Готовность на сегодня составляет порядка 90%. Ежедневно на стройплощадке работает около 100 человек. Проект, действительно, уникальный: практически весь центральный фасад учреждения находится под стеклом особой прочности, пристальное внимание — созданию безбарьерной среды как в здании, так и на прилегающей территории», — говорит генеральный директор компании «Культбытстрой» Геннадий Семеняков.

Отметим, что впервые контроль за ходом строительства школы осуществляется с участием родительской общественности.

Родители учащихся школы № 151 уже высказали свои предложения по обустройству пищеблока, учебных кабинетов, территории общеобразовательного учреждения.

Среди неравнодушных родителей — мама третьеклассника Елена Демидова: «При содействии Главы города была создана инспекция родителей, которые контролируют строительство данной школы, и для нас это очень важный опыт. Все наши замечания учитываются в работе. В целом, впечатляют масштаб территории школы и, конечно, темпы работ: стройка идёт и днём, и ночью».

В ходе инспекции Эдхам Акбулатов подчеркнул, что на данном этапе необходимо проработать все вопросы, связанные с обеспечением безопасной пешеходной доступности к учреждению.

«Поскольку учащиеся из разных жилых районов, они будут приходить в школу, пересекая такие улицы как Водопьянова, Молокова, Авиаторов, Алексеева, — очень важно, чтобы этот путь был максимально безопасным. На данный момент, в том числе, с участием родителей, сформирован план, где необходимо установить светофоры, организовать пешеходные переходы, соответствующие дорожные знаки и разметку. К моменту приёма детей все эти мероприятия должны быть реализованы», — отметил Акбулатов.

Как уже было сказано, здание новой школы будет сдано в эксплуатацию в середине учебного года, несмотря на это первые занятия в учреждении, в сокращённом варианте, начнутся уже после нового года. В полном объёме учебный процесс будет организован с сентября 2018 года.

В рамках инспекции Эдхам Акбулатов напомнил, что проект школы в микрорайоне «Иннокентьевский» прошёл регистрацию в Министерстве строительства России и был рекомендован к повторному внедрению не только в нашем городе, но и в субъектах страны.

«Это позволяет нам получать дополнительные средства из федерального бюджета на софинансирование строительства школы в микрорайоне “Иннокентьевский”, а это — более 600 млн рублей. По аналогичному проекту будут построены ещё как минимум две школы. Одна из них уже строится в микрорайоне “Солнечный” и в ближайшее время планируется начать возведение школы в микрорайоне “Покровский”. Кроме того, ещё по одному типовому проекту, который также разработан нашими красноярскими специалистами и включён в реестр типовых проектов России, строится школа в жилом районе “Преображенский”. Таким образом, сейчас в Красноярске строится сразу три крупные школы», — сказал Эдхам Акбулатов.