Борис Дубровский оценил вокзал высокоскоростной магистрали в Гуанчжоу

Источник: Uralpress.ru

Как отметили представители китайской стороны, строительство вокзала велось на протяжении пяти лет, но больший период потребовался для исследований и проектирования. После запуска высокоскоростной магистрали в Гуанчжоу в эксплуатацию серьезно вырос пассажиропоток, по некоторым направлениям — до 12 раз. На сегодня он составляет порядка 200 тысяч человек в сутки. Вокзал высокоскоростной магистрали связан с различными районами города автобусным сообщением и метро.

Борис Дубровский познакомился с системами диспетчеризации и управления вокзалом, формированием подвижных составов, условиями обеспечения безопасности и реагирования на внештатные ситуации.

«У меня остались положительные впечатления от посещения южного вокзала Гуанчжоу, — отметил Борис Дубровский. — Современный подход к логистике и управлению сложной системой чувствуется здесь на каждом шагу».

Борису Дубровскому был представлен генеральный директор евразийского департамента отдела по международному бизнесу ОАО «Китайские железные дороги» Лян Эньгуан. Он в настоящий момент возглавил российский филиал компании.