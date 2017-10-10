Борис Дубровский оценил вокзал высокоскоростной магистрали в Гуанчжоу

Как отметили представители китайской стороны, строительство вокзала велось на протяжении пяти лет, но больший период потребовался для исследований и проектирования. После запуска высокоскоростной магистрали в Гуанчжоу в эксплуатацию серьезно вырос пассажиропоток, по некоторым направлениям — до 12 раз. На сегодня он составляет порядка 200 тысяч человек в сутки. Вокзал высокоскоростной магистрали связан с различными районами города автобусным сообщением и метро.
Борис Дубровский познакомился с системами диспетчеризации и управления вокзалом, формированием подвижных составов, условиями обеспечения безопасности и реагирования на внештатные ситуации.
«У меня остались положительные впечатления от посещения южного вокзала Гуанчжоу, — отметил Борис Дубровский. — Современный подход к логистике и управлению сложной системой чувствуется здесь на каждом шагу».
Борису Дубровскому был представлен генеральный директор евразийского департамента отдела по международному бизнесу ОАО «Китайские железные дороги» Лян Эньгуан. Он в настоящий момент возглавил российский филиал компании.
Как уже сообщало агентство, с 2016 года Борис Дубровский провел несколько встреч с менеджментом «Китайских железных дорог». Летом этого года был подписан меморандум о сотрудничестве по реализации проекта скоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург» в части выбора подвижного состава, оборудования и компонентов инфраструктуры, разработки технико-экономического обоснования и прочее. Китайская сторона готова выступить подрядчиком, а после подробной оценки проекта — и в качестве инвестора. В октябре запланирована рабочая встреча технических команд.