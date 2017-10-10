В Пермском крае появился промышленный кластер «Композиты Прикамья»
В кластер вошли 14 предприятий, крупнейшим из которых является НПО «Искра».
В кластер вошли 14 предприятий, крупнейшим из которых является НПО «Искра».
ПЕРМЬ, 10 октября. /ТАСС/. Промышленный кластер «Композиты Прикамья» создан в Пермском крае. Соглашение об этом подписали во вторник правительство региона и ассоциация «Промышленный кластер «Композиты Прикамья», сообщает
«Кооперация участников нового промышленного кластера позволяет создать конечные продукты в сфере производства композитных материалов и изделий из них. В результате сотрудничества предприятий могут быть реализованы проекты в сфере разработки и организации серийного изготовления различных типоразмеров осевых вентиляторов,
Кластер «Композиты Прикамья» подал заявку в Минпромторг РФ на получение статуса промышленного кластера в июне. После регистрации «Композиты Прикамья» получат право на дополнительную федеральную поддержку для реализации производственных проектов в области импортозамещения.
Ранее в послании Законодательному собранию Пермского края губернатор Максим Решетников заявил о необходимости развитии кластерной политики региона. Решетников отметил, что правительство края должно помогать снижать издержки предприятий, продвигать продукцию компании на экспорт и способствовать развитию промышленности.
В настоящее время в крае работают три кластера, получившие официальный статус: «Фотоника», «Фармацевтика» и «Новый Звездный». Инновационный кластер