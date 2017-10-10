В Пермском крае появился промышленный кластер «Композиты Прикамья»

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ПЕРМЬ, 10 октября. /ТАСС/. Промышленный кластер «Композиты Прикамья» создан в Пермском крае. Соглашение об этом подписали во вторник правительство региона и ассоциация «Промышленный кластер «Композиты Прикамья», сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Кооперация участников нового промышленного кластера позволяет создать конечные продукты в сфере производства композитных материалов и изделий из них. В результате сотрудничества предприятий могут быть реализованы проекты в сфере разработки и организации серийного изготовления различных типоразмеров осевых вентиляторов, ротационно-пластинчатых компрессоров (РПК), производства изделий из полимерных композиционных материалов для транспортировки агрессивных материалов и жидкостей, энергонезависимых модульных компрессорных установок, а также разработки производства и изготовления стеклопластиковых негабаритных емкостей и резервуаров», — говорится в сообщении.

В кластер вошли 14 предприятий, которые производят промышленную продукцию, крупнейшим из которых является НПО «Искра», а также Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и фонд «Региональный центр инжиниринга».

Кластер «Композиты Прикамья» подал заявку в Минпромторг РФ на получение статуса промышленного кластера в июне. После регистрации «Композиты Прикамья» получат право на дополнительную федеральную поддержку для реализации производственных проектов в области импортозамещения.

Ранее в послании Законодательному собранию Пермского края губернатор Максим Решетников заявил о необходимости развитии кластерной политики региона. Решетников отметил, что правительство края должно помогать снижать издержки предприятий, продвигать продукцию компании на экспорт и способствовать развитию промышленности.