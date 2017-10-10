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16:03 (мск), источник: Интерфакс

Акционеры «ЮКОСа» отозвали все требования к РФ

В Минюсте отметили, что все обеспечительные меры против России будут сняты.

Источник: Reuters

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Бывшие Акционеры «ЮКОСа» отказались от исковых требований к России во Франции, сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов.

«Акционеры “ЮКОСа” отозвали все требования по экзекватуре, по обращению к исполнению решения Гаагского арбитражного суда. Во Франции (обеспечительные меры) пока ещё оставались, а во всех остальных юрисдикциях они были либо приостановлены, либо вовсе не дошли до исполнения», — сказал Коновалов во вторник журналистам в Алжире.

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При этом он ответил утвердительно на уточняющий вопрос, означает ли это то, что все обеспечительные меры будут сняты.

Это подтвердил и глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ в этом споре, Андрей Кондаков.

«Сегодня бывшие акционеры “ЮКОСа” объявили о полном прекращении инициированных ими в декабре 2014 года разбирательств по признанию и исполнению решений Гаагского арбитража во Франции», — сказал Кондаков во вторник «Интерфаксу».

Таким образом, по его словам, все аресты с имущества Российской Федерации во Франции будут окончательно сняты. Кондаков отметил, что Франция стала последней страной, в которой были отменены аресты по искам «ЮКОСа».

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