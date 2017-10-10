Греческий инвестор планирует заняться строительством в Крыму

Источник: РИА "Новости"

Об этом предприниматель, находящийся на полуострове с деловым визитом, рассказал в комментарии радио «Спутник в Крыму».

По словам Иорданидиса, в течение последних двух лет при содействии национально-культурной автономии греков в Крыму он неоднократно приезжал на полуостров, оценивал инвестиционные возможности региона и общался с людьми. И сейчас бизнесмен решился реализовать свои проекты.

«Строительство является моей сферой деятельности в Греции, и в ней я хотел бы работать в Крыму. Есть инвестиционные возможности в Крыму не только в сфере строительства, но и во многих других — сельском хозяйстве, животноводстве, инфраструктурных проектах и туристической сфере» Иорданидис

При реализации проектов на полуострове греческий инвестор планирует задействовать местных работников отрасли. Он не исключает, что могут понадобиться краткосрочные визиты греческих специалистов, однако основной технический персонал будет состоять из крымчан, подчеркнул Иорданидис.

В то же время заместитель председателя национально-культурной автономии греков «Таврида» Одиссей Балабанов уточнил в комментарии радио «Спутник в Крыму», во что именно Иорданидис планирует вкладывать средства. «Теодор Иорданидис выбрал строительное направление. Пока проект не особо крупный, но желание построить несколько красивых зданий у него есть, он присматривается. К тому же он принял “железное” решение инвестировать в аграрный бизнес», — сказал Балабанов.

Кроме того, Иорданидис признался, что Крым покорил его сразу, едва только он сошел с трапа самолета. Попутешествовав по городам полуострова, иностранный гость понял, что будет инвестировать в регион несмотря ни на что.

«Знаю, что с давних времен Крым населялся греками, и в нашем ДНК-коде присутствует крымский воздух, — отметил Иорданидис. — Я влюбился в Крым сразу, как приземлился в аэропорту Симферополя, я почувствовал энергию крымского воздуха, и, ощутив все это, я понял, что все сложности, связанные с ведением бизнеса в Крыму, стоят того, чтобы здесь работать».

К тому же за два года, которые бизнесмен «присматривался» к полуострову, он увидел разительные изменения. Перед его первым визитом на российский полуостров греческие друзья пытались отговорить его от «опасной затеи», мотивируя это идущими на полуострове «боевыми действиями». Однако Иорданидис заявил, что увиденное в Крыму сильно отличается от описанного в западных СМИ. Полуостров развивается интенсивными темпами, что видно невооруженным взглядом. Да и люди здесь встретили его мирно и добродушно, поэтому для себя греческий бизнесмен крымский вопрос закрыл раз и навсегда.