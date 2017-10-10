Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В РФ получило широкое распространение новое мошенничество с ОСАГО
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Как путешествуют короли, президенты и папа римскийПочему монархи Британии не летают в одном самолете, из чего сделаны раковины в джете султана Брунея и причем здесь кетчуп
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление - СМИ
СМИ: Польские полицейские издевались над украинкой
Утяшева показала в Вероне платье с глубоким декольте - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
12184-й праздник пива «Октоберфест»
15:49 (мск), источник: РИА Крым

Греческий инвестор планирует заняться строительством в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости (Крым). Греческий бизнесмен Теодор Иорданидис планирует инвестировать в строительную и аграрную отрасли Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Об этом предприниматель, находящийся на полуострове с деловым визитом, рассказал в комментарии радио «Спутник в Крыму».

По словам Иорданидиса, в течение последних двух лет при содействии национально-культурной автономии греков в Крыму он неоднократно приезжал на полуостров, оценивал инвестиционные возможности региона и общался с людьми. И сейчас бизнесмен решился реализовать свои проекты.

«Строительство является моей сферой деятельности в Греции, и в ней я хотел бы работать в Крыму. Есть инвестиционные возможности в Крыму не только в сфере строительства, но и во многих других — сельском хозяйстве, животноводстве, инфраструктурных проектах и туристической сфере»
Иорданидис

При реализации проектов на полуострове греческий инвестор планирует задействовать местных работников отрасли. Он не исключает, что могут понадобиться краткосрочные визиты греческих специалистов, однако основной технический персонал будет состоять из крымчан, подчеркнул Иорданидис.

В то же время заместитель председателя национально-культурной автономии греков «Таврида» Одиссей Балабанов уточнил в комментарии радио «Спутник в Крыму», во что именно Иорданидис планирует вкладывать средства. «Теодор Иорданидис выбрал строительное направление. Пока проект не особо крупный, но желание построить несколько красивых зданий у него есть, он присматривается. К тому же он принял “железное” решение инвестировать в аграрный бизнес», — сказал Балабанов.

Кроме того, Иорданидис признался, что Крым покорил его сразу, едва только он сошел с трапа самолета. Попутешествовав по городам полуострова, иностранный гость понял, что будет инвестировать в регион несмотря ни на что.

«Знаю, что с давних времен Крым населялся греками, и в нашем ДНК-коде присутствует крымский воздух, — отметил Иорданидис. — Я влюбился в Крым сразу, как приземлился в аэропорту Симферополя, я почувствовал энергию крымского воздуха, и, ощутив все это, я понял, что все сложности, связанные с ведением бизнеса в Крыму, стоят того, чтобы здесь работать».

К тому же за два года, которые бизнесмен «присматривался» к полуострову, он увидел разительные изменения. Перед его первым визитом на российский полуостров греческие друзья пытались отговорить его от «опасной затеи», мотивируя это идущими на полуострове «боевыми действиями». Однако Иорданидис заявил, что увиденное в Крыму сильно отличается от описанного в западных СМИ. Полуостров развивается интенсивными темпами, что видно невооруженным взглядом. Да и люди здесь встретили его мирно и добродушно, поэтому для себя греческий бизнесмен крымский вопрос закрыл раз и навсегда.

«Я увидел значительный рост во многих сферах. Я лично не боюсь никакой политической нестабильности в данном регионе. Из-за того, что Крым для России играет важную роль, а Россия, являясь одной из связующих сил в мире, не оставит этот регион и гарантирует стабильность. Это я отмечаю, поскольку в Европе существует мнение, что Крым — это оккупированный регион. Но я увидел все своими глазами и лично для меня тема Крыма закрыта. К тому же со стороны Украины я не вижу даже какого-то желания сделать Крым частью своей территории», — подчеркнул бизнесмен.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Установка автодорожной арки моста в Крым может начаться в среду
В Крыму утвердили порядок участия муниципалитетов в эксперименте по взиманию курортного сбора
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана Чумака
Акционеры «ЮКОСа» отозвали все требования к РФ
В российских школах введут обязательные уроки шахмат
Как поведение россиян связано с Нобелевской премией по экономике
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Японцы засудили государство за аварию на «Фукусиме»
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Определилась судьба передачи «Жди меня» Руководитель телекомпании «ВИD» Александр Любимов прояснил ситуацию вокруг программы, ушедшей с «Первого канала»
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь