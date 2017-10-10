Греческий инвестор планирует заняться строительством в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости (Крым). Греческий бизнесмен Теодор Иорданидис планирует инвестировать в строительную и аграрную отрасли Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости (Крым). Греческий бизнесмен Теодор Иорданидис планирует инвестировать в строительную и аграрную отрасли Крыма.
Об этом предприниматель, находящийся на полуострове с деловым визитом, рассказал в комментарии радио «Спутник в Крыму».
По словам Иорданидиса, в течение последних двух лет при содействии
«Строительство является моей сферой деятельности в Греции, и в ней я хотел бы работать в Крыму. Есть инвестиционные возможности в Крыму не только в сфере строительства, но и во многих других — сельском хозяйстве, животноводстве, инфраструктурных проектах и туристической сфере»
При реализации проектов на полуострове греческий инвестор планирует задействовать местных работников отрасли. Он не исключает, что могут понадобиться краткосрочные визиты греческих специалистов, однако основной технический персонал будет состоять из крымчан, подчеркнул Иорданидис.
В то же время заместитель председателя
Кроме того, Иорданидис признался, что Крым покорил его сразу, едва только он сошел с трапа самолета. Попутешествовав по городам полуострова, иностранный гость понял, что будет инвестировать в регион несмотря ни на что.
«Знаю, что с давних времен Крым населялся греками, и в нашем
К тому же за два года, которые бизнесмен «присматривался» к полуострову, он увидел разительные изменения. Перед его первым визитом на российский полуостров греческие друзья пытались отговорить его от «опасной затеи», мотивируя это идущими на полуострове «боевыми действиями». Однако Иорданидис заявил, что увиденное в Крыму сильно отличается от описанного в западных СМИ. Полуостров развивается интенсивными темпами, что видно невооруженным взглядом. Да и люди здесь встретили его мирно и добродушно, поэтому для себя греческий бизнесмен крымский вопрос закрыл раз и навсегда.
«Я увидел значительный рост во многих сферах. Я лично не боюсь никакой политической нестабильности в данном регионе.