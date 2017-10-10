Япония предоставила Узбекистану грант на $2,3 млн
Япония предоставляет Узбекистану грант на сумму сумму 261 млн йен ($2,3 млн) для организации обучения сотрудников министерств и ведомств и государственных компаний Узбекистана.
Япония предоставляет Узбекистану грант на сумму сумму 261 млн йен ($2,3 млн) для организации обучения сотрудников министерств и ведомств и государственных компаний Узбекистана.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Нобуаки Ито, глава представительства Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Катсуоши Фушими и председатель Государственного комитета Республики Узбекистан Азим Ахмедхаджаев подписали обменные ноты и грантовые соглашения.
Специалисты Узбекистана пройдут обучение в рамках проекта по предоставлению стипендий для подготовки кадров (JDS) по программе безвозмездной помощи правительства Японии.
От стипендиатов программы JDS ожидается, что после возвращения в Республику Узбекистан они будут играть роль лидеров в министерствах и ведомствах путем использования знаний и навыков, приобретенных в Японии, и таким образом обязуются отработать три последующих года на прежней государственной службе в пределах территории Республики Узбекистан.
За семнадцать лет существования Проекта JDS в Республике Узбекистан 309 стипендиата было направлено на обучение в Японию.