Япония предоставила Узбекистану грант на $2,3 млн

Источник: Uzdaily.uz

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Нобуаки Ито, глава представительства Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Катсуоши Фушими и председатель Государственного комитета Республики Узбекистан Азим Ахмедхаджаев подписали обменные ноты и грантовые соглашения.

Специалисты Узбекистана пройдут обучение в рамках проекта по предоставлению стипендий для подготовки кадров (JDS) по программе безвозмездной помощи правительства Японии.

Цель Проекта JDS — предоставление государственным служащим Республики Узбекистан возможности получения степени магистра в университетах Японии, для поддержки плана развития людских ресурсов Правительства Республики Узбекистан по формированию институциональных механизмов целевых ведомств и развития двусторонних отношений между Узбекистаном и Японией.

От стипендиатов программы JDS ожидается, что после возвращения в Республику Узбекистан они будут играть роль лидеров в министерствах и ведомствах путем использования знаний и навыков, приобретенных в Японии, и таким образом обязуются отработать три последующих года на прежней государственной службе в пределах территории Республики Узбекистан.