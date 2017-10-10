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16:59 (мск), источник: Uzdaily.uz

Япония предоставила Узбекистану грант на $2,3 млн

Япония предоставляет Узбекистану грант на сумму сумму 261 млн йен ($2,3 млн) для организации обучения сотрудников министерств и ведомств и государственных компаний Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Нобуаки Ито, глава представительства Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Катсуоши Фушими и председатель Государственного комитета Республики Узбекистан Азим Ахмедхаджаев подписали обменные ноты и грантовые соглашения.

Специалисты Узбекистана пройдут обучение в рамках проекта по предоставлению стипендий для подготовки кадров (JDS) по программе безвозмездной помощи правительства Японии.

Цель Проекта JDS — предоставление государственным служащим Республики Узбекистан возможности получения степени магистра в университетах Японии, для поддержки плана развития людских ресурсов Правительства Республики Узбекистан по формированию институциональных механизмов целевых ведомств и развития двусторонних отношений между Узбекистаном и Японией.

От стипендиатов программы JDS ожидается, что после возвращения в Республику Узбекистан они будут играть роль лидеров в министерствах и ведомствах путем использования знаний и навыков, приобретенных в Японии, и таким образом обязуются отработать три последующих года на прежней государственной службе в пределах территории Республики Узбекистан.

За семнадцать лет существования Проекта JDS в Республике Узбекистан 309 стипендиата было направлено на обучение в Японию.

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