Оборудование ВСМПО обновляют строго по графику

На ВСМПО продолжается ремонтная кампания. На минувшей неделе после 32 дней «отдыха» в цехе № 21 вернулся в строй пресс-106. За это время на нем были заменены три цилиндра и восстановлены опоры подъемных и уравновешивающих цилиндров, а также другие детали. Капитальный ремонт был окончен точно по графику, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ВСМПО-Ависма.