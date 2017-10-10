Областные власти обещают, что в 2018 году в Калининграде будут отремонтированы 22 улицы

Источник: Новый Калининград

Речь о работах, которые будут проводиться по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Отмечается, что в числе участков областных дорог будут:

— Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев -Добровольск — Неман.

— Гурьевск — Каширское.

— Чкаловск — Люблино — Взморье.

Кроме того, отмечается, что за счет экономии 2017 года, сложившейся во время конкурсов по выбору подрядчиков, в план ремонта включена дорога «Березовка — Жемчужное — Храброво». Работы будут проводиться с октября текущего по июль 2018 года.

Напомним, в 2017 году в план ремонта были включены 11 участков дорог, из которых шесть — областные, и пять — в Калининграде, а также шестнадцать мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. На реализацию программы был выделен 1 млрд 250 млн рублей (из федерального бюджета — 625 млн рублей, из областного — 595 миллионов, из местного — 30 миллионов рублей). Проект «Безопасные и качественные дороги» не предусматривает реконструкции трасс, а только замену верхнего слоя покрытия.