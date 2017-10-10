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18:13 (мск), источник: Kazinform

350 тысяч семей получат социальную помощь нового формата в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала о новом формате социальной помощи малообеспеченным гражданам или семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

«Основное изменение заключается в комплексном оказании адресной помощи малообеспеченным гражданам или семьям, включающей в себя 3 вида государственной поддержки. Во-первых, будет предоставляться адресная социальная помощь в виде денежной выплаты, как сейчас, на ежемесячной основе или в виде единовременной выплаты на 6 месяцев, при условии заключения социального контракта на участие в активных мерах занятости», — рассказывает Дуйсенова.

Во-вторых, по ее словам, трудоспособные граждане за счет государства получат поддержку в виде направления на обучение, молодежную практику, социальные рабочие места.

«В-третьих, нуждающимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, со стороны государства будет предоставляться гарантированный объем специальных социальных услуг», — сказала министр.

Дуйсенова отметила, что в следующем году численность получателей этого вида помощи по планам составит порядка 350 тысяч семей. Это — совокупное количество семей, ныне получающих адресную социальную помощь, пособие на детей до 18 лет и специальное государственное пособие многодетным семьям.

«Таким образом, малообеспеченные граждане или семьи, вместо нынешних трех видов пособий, будут получать Единое пособие. Размер Единого пособия будет больше совокупной суммы трех указанных выплат, в связи с увеличением черты бедности с нынешних 40% до 50% в 2018 году», — подчеркнула Дуйсенова.

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