350 тысяч семей получат социальную помощь нового формата в 2018 году

«Основное изменение заключается в комплексном оказании адресной помощи малообеспеченным гражданам или семьям, включающей в себя 3 вида государственной поддержки. Во-первых, будет предоставляться адресная социальная помощь в виде денежной выплаты, как сейчас, на ежемесячной основе или в виде единовременной выплаты на 6 месяцев, при условии заключения социального контракта на участие в активных мерах занятости», — рассказывает Дуйсенова.

«В-третьих, нуждающимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, со стороны государства будет предоставляться гарантированный объем специальных социальных услуг», — сказала министр.



Дуйсенова отметила, что в следующем году численность получателей этого вида помощи по планам составит порядка 350 тысяч семей. Это — совокупное количество семей, ныне получающих адресную социальную помощь, пособие на детей до 18 лет и специальное государственное пособие многодетным семьям.



«Таким образом, малообеспеченные граждане или семьи, вместо нынешних трех видов пособий, будут получать Единое пособие. Размер Единого пособия будет больше совокупной суммы трех указанных выплат, в связи с увеличением черты бедности с нынешних 40% до 50% в 2018 году», — подчеркнула Дуйсенова.