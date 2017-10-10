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16:37 (мск), источник: ИА REGNUM

Кадры решают: новосибирские власти заказали удостоверения и талоны на еду

Хозяйственное управление Новосибирской области разместило на сайте госзакупок аукцион на 500 тысяч рублей.

Источник: Reuters

На благодарности, кожаные удостоверения и талоны в столовую и некоторую другую канцелярию правительство Новосибирской области решило потратить полмиллиона рублей. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из размещённого на сайте госзакупок электронного аукциона.

Согласно описанию закупки, которую разместило хозяйственное управление Новосибирской области, срок исполнения заявки от шести часов до двух рабочих дней с момента подачи заявки в зависимости от требований заказчика. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области.

На сумму 500 тысяч рублей управление планирует получить более 7 тыс. вкладышей в открытку, 2,9 тыс. открыток на дизайнерской бумаге, 400 бумажных пакетов, 100 полиэтиленовых пакетов, десять персонифицированных кожаных папок, 5 тыс. бланков резолюции, 100 папок с фигурной вырубкой, 1 тыс. конвертов, 200 почетных грамот на дизайнерской бумаге, 300 благодарственных писем на дизайнерской бумаге, 1 тыс. удостоверений, 35 тыс. талон в столовую, 100 кожаных удостоверений (натуральная кожа) и 300 благодарностей на дизайнерской бумаге.

Для кого были заказаны тысяча новых удостоверений и 35 тысяч талонов в столовую и связано ли это с кадровой ротацией после отставки губернатора и назначения врио главы области — эти вопросы редакция ИА REGNUM адресовала в новосибирское правительство. Ответа на запрос пока не последовало.

Напомним, что ранее врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку правительство Новосибирской области.

В регионе сразу же начали обсуждать возможные варианты того, как новый глава будет проводить ротацию кадров и кто же войдёт в его команду, которую Травников будет формировать в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство в Новосибирской области сменилось 6 октября 2017 года, когда указом президента РФ был отправлен в отставку Владимир Городецкий, а временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Вологды Андрей Травников.

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