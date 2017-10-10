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16:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Глава Минфина РТ раскрыл статьи расходов бюджета-2018

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Алия Замалеева). Самой затратной статьей бюджета Татарстана на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов останется образование. Законопроект, подготовленный к первому чтению, предусматривает выделение средств в размере 55,2 млрд рублей.

На парламентских слушаниях министр финансов республики Радик Гайзатуллин подробно рассказал о статьях расхода.

Так, по разделу «Общегосударственные вопросы» прогнозный объем расходов из бюджета РТ на 2018 год составил 9,6 млрд рублей, по разделу «Национальная оборона» — 0,1 млрд рублей. На национальную безопасность и правоохранительную деятельность планируют направить 1,4 млрд рублей, на национальную экономику — 33,4 млрд рублей. Расходы из бюджета республики на 2018 год на ЖКХ прогнозируются в объеме 10,9 млрд рублей, на охрану окружающей среды — 0,3 млрд рублей.

«Расходы социальной сферы без капвложений в консолидированном бюджете растут к базовому 2017 году в 2018 году — на 6,6 процента, в 2019-м — на 8,4 процента, в 2020-м — на 10,5 процента», — отметил министр.

Р. Гайзатуллин сообщил, что по разделу «Культура, кинематография» из бюджета РТ планируется выделить 7,8 млрд рублей, на здравоохранение — 22,5 млрд рублей, на социальную политику — 41,9 млрд рублей.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составляют 5,2 млрд рублей, по разделу «СМИ» — 1,2 млрд рублей; по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» — 0,1 млрд рублей.

Подводя итог своему выступлению, Гайзатуллин напомнил о том, что доходная часть консолидированного бюджета на 2018 год прогнозируется в объеме 236,5 млрд рублей, расходная — 239,1 млрд рублей, дефицит же должен составить 2,6 млрд рублей. Бюджет республики на 2018 год по доходам определяется в сумме 196,4 млрд рублей, а по расходам — 199,1 млрд рублей с дефицитом в 2,7 млрд рублей.

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