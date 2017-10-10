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17:47 (мск), источник: Вести Сочи

Схему подомового сбора отходов в Сочи признали неэффективной

Сочинские власти продолжают искать оптимальную схему организации сбора и вывоза мусора. Об этом говорили на совещании, которое провел мэр курорта Анатолий Пахомов.

Несколько месяцев назад было решено убрать мусорные контейнеры с проезжей части центральных улиц города. Тогда же изменилась их схема размещения во дворах.

Пытались ввести систему подомового сбора отходов, однако она оказалась неэффективной, особенно в сельской местности. Теперь принято решение изменить схему расположения контейнеров в микрорайонах. Правда, на дороги они уже не вернутся.

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