Схему подомового сбора отходов в Сочи признали неэффективной
Сочинские власти продолжают искать оптимальную схему организации сбора и вывоза мусора. Об этом говорили на совещании, которое провел мэр курорта Анатолий Пахомов.
Сочинские власти продолжают искать оптимальную схему организации сбора и вывоза мусора. Об этом говорили на совещании, которое провел мэр курорта Анатолий Пахомов.
Несколько месяцев назад было решено убрать мусорные контейнеры с проезжей части центральных улиц города. Тогда же изменилась их схема размещения во дворах.
Пытались ввести систему подомового сбора отходов, однако она оказалась неэффективной, особенно в сельской местности. Теперь принято решение изменить схему расположения контейнеров в микрорайонах. Правда, на дороги они уже не вернутся.