Схему подомового сбора отходов в Сочи признали неэффективной

Несколько месяцев назад было решено убрать мусорные контейнеры с проезжей части центральных улиц города. Тогда же изменилась их схема размещения во дворах.

Пытались ввести систему подомового сбора отходов, однако она оказалась неэффективной, особенно в сельской местности. Теперь принято решение изменить схему расположения контейнеров в микрорайонах. Правда, на дороги они уже не вернутся.