Отключать теле- и радиовещание на профилактику 11 октября в Беларуси не будут
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические работы с отключением теле- и радиовещания 11 октября проводиться в Беларуси не будут, сообщили БЕЛТА в РУП «Белтелеком».
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические работы с отключением теле- и радиовещания 11 октября проводиться в Беларуси не будут, сообщили БЕЛТА в РУП «Белтелеком».
Телевидение и радио 11 октября будут работать в обычном режиме.
Профилактика перенесена на неопределенный срок.