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16:54 (мск), источник: БЕЛТА

Зарегистрированная безработица в Беларуси снизилась до 0,6%

10 октября, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси за сентябрь текущего года снизился на 0,1 процентного пункта и составил на 1 октября 0,6% к экономически активному населению (для сравнения: на 1 октября прошлого года — 0,9%).

Источник: Reuters

Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Зарегистрированная безработица за сентябрь нынешнего года снизилась в Брестской и Витебской областях с 0,9% до 0,8%, в Могилевской области — с 0,8% до 0,7%, в Гродненской — с 0,7% до 0,6%. В остальных регионах республики и в столице она осталась на прежнем уровне: в Гомельской — 0,8%, в Минской области — 0,6%, в Минске — 0,3%.

В республике продолжает динамично снижаться численность состоящих на учете безработных: за сентябрь их стало меньше на 1,4 тыс. человек (за август — на 1,5 тыс., за июль — на 2,5 тыс., за июнь — на 3,3 тыс. человек), а в целом за прошедший год — практически на треть. В результате на 1 октября текущего года на учете по безработице состояли 27,3 тыс. человек (на 1 октября минувшего года было зарегистрировано в качестве безработных почти 40,3 тыс. жителей). Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился за год с 1,1 до 0,5 безработного на одну вакансию.

Как отметил представитель министерства, в летние месяцы в целом по республике наблюдался сезонный рост количества вакансий (за август их стало больше на 1,5 тыс., 5 тыс., за июнь — на 4 тыс.), а в сентябре наметилось снижение числа свободных рабочих мест (на 1 тыс.). В итоге на 1 октября 2017 года в банке вакансий было 55,5 тыс. предложений от нанимателей (год назад свободных рабочих мест их было в 1,5 раза меньше — 36,4 тыс.). Что касается столицы, то здесь на 1 октября нынешнего года было открыто почти 12,7 тыс. вакансий, а численность безработных составляла менее 3,2 тыс. человек (фактически на каждого безработного — по четыре вакансии).

Возможность условного трудоустройства безработных на вакансии в целом по стране увеличилась более чем вдвое: с 90,3% до 203,2%. Заметно вырос спрос нанимателей на рабочие кадры: за год удельный вес вакансий для рабочих увеличился с 56,3% до 60,3%.

По словам Олега Токуна, в последние месяцы календарного года спрос нанимателей на рабочую силу несколько снижается. В октябре обычно растет число обращений в госслужбу занятости за содействием в трудоустройстве. Это обусловлено завершением временных и сезонных работ, окончанием массовых сельхозкампаний. В услугах службы занятости нуждаются и молодые люди, не поступившие в учреждения образования или не получившие рабочее место после получения диплома.

В октябре возможен рост регистрации безработных.
Олег Токун

Однако это не означает существенного повышения уровня зарегистрированной безработицы: в октябре активно формируются группы на профобучение, в том числе под заказ нанимателей с гарантией последующего трудоустройства. К слову, за 9 месяцев нынешнего года прошли обучение востребованным на рынке труда специальностям или повысили имеющуюся квалификацию 8,2 тыс. человек (на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), направление на обучение получили в текущем году более 8,3 тыс. человек.

За январь-сентябрь на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости трудоустроено на постоянную работу 138,3 тыс. человек, из них 87,3 тыс. безработных. Особое внимание уделяется трудоустройству безработных, имеющих по законодательству дополнительные гарантии занятости.

Всего за 9 месяцев нынешнего года обратились за содействием в трудоустройстве 194,7 тыс. человек — на 4% больше к соответствующему периоду прошлого года.

Почти 125,1 тыс. были признаны безработными (на 1,9% меньше). Что касается регистрации в службе занятости высвобожденных работников, то в январе-сентябре поставлено на учет в качестве безработных 1,5 тыс. человек, потерявших рабочее место в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников (в январе-сентябре минувшего года — более 2,4 тыс. человек).

За 9 месяцев организовано участие в оплачиваемых общественных работах (ООР) 41,3 тыс. человек, в том числе 32,5 тыс. безработных.

На новое место жительства и работы в нынешнем году переселено 114 семей безработных, из них в Витебской области — 39. Сменили столичную прописку на региональную и две семьи безработных минчан.

Как сообщалось, меры активной политики занятости в текущем году реализуются в соответствии с подпрограммой «Содействие занятости населения» госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016−2020 годы. Среди основных задач подпрограммы — обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, содействие повышению качества трудовых ресурсов и росту конкурентоспособности рабочей силы, стимулирование экономической активности населения, вовлечение в трудовую деятельность экономически неактивного населения (инвалиды, женщины, имеющие малолетних детей, лица пенсионного возраста и др.), совершенствование институциональных, организационных и финансовых механизмов содействия занятости населения. На реализацию подпрограммы в 2017 году предполагается направить Br38,9 млн, в том числе Br38 млн из средств бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения Беларуси (на реализацию мероприятий по обеспечению занятости населения в 2016 году израсходовано свыше Br28,7 млн).

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