В Волгограде завершается дорожный ремонт на улице Глубокоовражной
В Волгограде завершается комплексное обновление улицы Глубокоовражной в Центральном районе.
В Волгограде завершается комплексное обновление улицы Глубокоовражной в Центральном районе.
Подрядная организация приступила к укладке верхнего слоя дорожного покрытия на объекте. Восстановленная проезжая часть позволит разгрузить основные магистрали.
Проехать по улице Глубокоовражной и не повредить подвеску автомобиля волгоградские автомобилисты мечтали последние несколько лет. С качеством этой дороги в Центральном районе Волгограда многие успели смириться.
Все изменилось в этом году. От ямочного ремонта, который раньше был единственно возможным, отказались в пользу комплексного подхода.
Дорога, по которой прямо сейчас движутся автомобили, на первый взгляд, уже может показаться абсолютно готовой. Но это лишь выравнивающий слой. В Волгограде решили пойти дальше, и здесь это, без преувеличений, называют дорожным пирогом. То есть поверх укладывается слой специального
Технология, признаются специалисты, не отличается новизной. На дорогах Волгоградской области ее применяют с 2014 года. Ремонт, в том числе и Глубокоовражной, осуществляют только проверенные строительные компании, а каждый этап работ контролируют эксперты.
Гелакис Грамматиков, технический директор строительной организации: «Хороший асфальт, с
Ремонт улицы Глубокоовражной, как и еще 36 объектов в Волгограде, идет в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Александр Хабаров, заместитель руководителя муниципального учреждения «Комдорстрой»: «Продолжается ремонт такой важной дороги, как Третья продольная, ремонтируются Краснознаменская, Набережная 62-й армии и ряд других дорог».
И то, как изменились дороги Волгограда за последние три года, замечают не только водители, но и пешеходы.
Срок гарантии по каждому из участков — 4 года. Само полотно благодаря комплексному подходу к ремонту прослужит во много раз дольше, уверены специалисты.