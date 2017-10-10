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17:29 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде завершается дорожный ремонт на улице Глубокоовражной

В Волгограде завершается комплексное обновление улицы Глубокоовражной в Центральном районе.

Подрядная организация приступила к укладке верхнего слоя дорожного покрытия на объекте. Восстановленная проезжая часть позволит разгрузить основные магистрали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проехать по улице Глубокоовражной и не повредить подвеску автомобиля волгоградские автомобилисты мечтали последние несколько лет. С качеством этой дороги в Центральном районе Волгограда многие успели смириться.

Все изменилось в этом году. От ямочного ремонта, который раньше был единственно возможным, отказались в пользу комплексного подхода.

Дорога, по которой прямо сейчас движутся автомобили, на первый взгляд, уже может показаться абсолютно готовой. Но это лишь выравнивающий слой. В Волгограде решили пойти дальше, и здесь это, без преувеличений, называют дорожным пирогом. То есть поверх укладывается слой специального щебеночно-мастичного асфальтобетона, который состоит из крошки. И, выступая на поверхности, он заметно повышает качество сцепления с дорогой и делает асфальт более абразивным, повышая срок службы данного участка.

Технология, признаются специалисты, не отличается новизной. На дорогах Волгоградской области ее применяют с 2014 года. Ремонт, в том числе и Глубокоовражной, осуществляют только проверенные строительные компании, а каждый этап работ контролируют эксперты.

Гелакис Грамматиков, технический директор строительной организации: «Хороший асфальт, с физико-механическими свойствами, высокая сдвигоустойчивость. Данная дорога составляет длиной 1,2 километра, общая площадь 20 тысяч квадратных метров. Стандартный объект. Единственное, конечно, здесь интенсивное движение автомобильного транспорта и скоростное движение».

Ремонт улицы Глубокоовражной, как и еще 36 объектов в Волгограде, идет в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Александр Хабаров, заместитель руководителя муниципального учреждения «Комдорстрой»: «Продолжается ремонт такой важной дороги, как Третья продольная, ремонтируются Краснознаменская, Набережная 62-й армии и ряд других дорог».

И то, как изменились дороги Волгограда за последние три года, замечают не только водители, но и пешеходы.

Срок гарантии по каждому из участков — 4 года. Само полотно благодаря комплексному подходу к ремонту прослужит во много раз дольше, уверены специалисты.

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