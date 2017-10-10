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17:43 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане повысились цены на капусту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане цены на реализованную продукцию сельского хозяйства в Казахстане в сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года повысились на 1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Источник: Reuters

С начала года реализованная сельхозформированиями продукция растениеводства подорожала на 2%, продукция животноводства — подешевела на 1,2%. В частности, цены на кукурузу повысились на 9,8%, рожь — на 9,7%, ячмень — на 7,3%, рис — на 3,2%, овес — на 5%, просо — на 0,3%, а на гречиху — понизились на 1,5%, пшеницу — на 0,1%.

Капуста подорожала на 20%, картофель — на 12,4%, столовая морковь — на 8,4%, огурцы открытого грунта — на 7,5%, репчатый лук — на 5,8%, столовая свекла — на 4,2%, а помидоры открытого грунта подешевели на 10,2%. Цены на семена подсолнечника понизились на 2,6%, бахчевые культуры — на 1,3%, а на горох сушеный — повысились на 7,8%, бобы соевые — на 6%.

Мясо овец подорожало на 6,8%, крупного рогатого скота — на 4,6%, лошадей — на 4,3%, свиней — на 4,1%, а мясо птиц подешевело на 2,3%. Цены на яйца понизились на 27,8%, а на мед — повысились на 3,2%, сырое молоко — на 2,9%, овечью шерсть — на 0,9%.

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