Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В РФ получило широкое распространение новое мошенничество с ОСАГО
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
12Взрыв военных складов под Винницей
18:32 (мск), источник: Publika.md

Во Флорештах отремонтированная за 21 миллион леев дорога пошла трещинами

Трещины и неровности появились на недавно отремонтированной дороге, которая связывает шесть населённых пунктов во Флорештах с райцентром.

Источник: Publika.md

Жители сёл Кашунка, Чутулешть, Сырбешть, Николаевка, Рошиетичь и Ченуша ждали ремонта трассы три года. Но сейчас, говорят они, ездить по ней опасно.

«Смотрите, какая трещина. Она становится шире, когда наполняется водой. Эту дорогу только недавно заасфальтировали».

«Ехал сегодня утром, было еще темно. Дорога неровная. В воскресенье, когда шел дождь, здесь было озеро».

«Работали спустя рукава. Будут проезжать грузовики и снова все разрушат».

«Мы недовольны качеством ремонта. Машина только проехала, посмотрите как осело покрытие. Ещё пару раз пройдут дожди и асфальт смоется».

Тем временем подрядчик утверждает, что все нормы при ремонте дорожного полотна были соблюдены.

«Все появившиеся трещины мы заделаем смолой или бетоном», — сообщает подрядчик Сергей Ботнарь.

Заасфальтировали трассу на средства, выделенные Госадминистрацией автомобильных дорог. Работы обошлись в 21 миллион леев.

«Должны прийти с проверкой сотрудники Госадминистрации дорог. Они определят, допустимы ли эти неровности. Результаты проверки будут известны через несколько дней.»

Протяженность отремонтированной дороги — три километра 600 метров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота
Вода, банки и голоса в голове. Скончался целитель Аллан Чумак
Акционеры «ЮКОСа» отозвали все требования к РФ
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Зачем кандидатов в губернаторы в России просят прыгать со скалы
Сыгравший Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»
Пятеро россиян пострадали в аварии в Тунисе
Спорт
«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки» Хабаровский «Амур» в овертайме нанес поражение магнитогорскому «Металлургу»
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Десять самых удивительных зданий парламента
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь