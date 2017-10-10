Во Флорештах отремонтированная за 21 миллион леев дорога пошла трещинами

Жители сёл Кашунка, Чутулешть, Сырбешть, Николаевка, Рошиетичь и Ченуша ждали ремонта трассы три года. Но сейчас, говорят они, ездить по ней опасно.



«Смотрите, какая трещина. Она становится шире, когда наполняется водой. Эту дорогу только недавно заасфальтировали».



«Ехал сегодня утром, было еще темно. Дорога неровная. В воскресенье, когда шел дождь, здесь было озеро».



«Работали спустя рукава. Будут проезжать грузовики и снова все разрушат».



«Мы недовольны качеством ремонта. Машина только проехала, посмотрите как осело покрытие. Ещё пару раз пройдут дожди и асфальт смоется».



Тем временем подрядчик утверждает, что все нормы при ремонте дорожного полотна были соблюдены.



«Все появившиеся трещины мы заделаем смолой или бетоном», — сообщает подрядчик Сергей Ботнарь.



Заасфальтировали трассу на средства, выделенные Госадминистрацией автомобильных дорог. Работы обошлись в 21 миллион леев.



«Должны прийти с проверкой сотрудники Госадминистрации дорог. Они определят, допустимы ли эти неровности. Результаты проверки будут известны через несколько дней.»



Протяженность отремонтированной дороги — три километра 600 метров.