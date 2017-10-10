Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
13Самое продаваемое оружие в США
19:49 (мск), источник: Kazinform

Предприниматель из Костаная запускает цех по производству казахских деликатесов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Молодой предприниматель из Костанайской области Кадыржан Макангали запускает цех по производству мясной продукции, где акцент будет сделан на производстве казахских деликатесов — шужык, жая, казы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказалось, молодой предприниматель с 2015 года в качестве докторанта Алматинского технологического университета проводил научные исследования в сфере в мясного производства.

«В 2016 году я участвовал в конференции в Германии и именно по этой тематике выдвинул проект. За него я был удостоен золотой медали. Также я принял решение участвовать в конкурсе по получению гранта “Даму”, чтобы дальше развивать тему мясного производства. Там я предложил проект — открытие цеха по производству национальной мясной продукции в Камыстинском районе», — отметил Кадыржан Макангали в ходе выступления на очередной V конференции Костанайского областного филиала МК «Жас Отан».

Проект сразу впечатлил членов комиссии и было принято единогласное решение выделить молодому предпринимателю грант.

«Сейчас мы подготовили здание, и в декабре планируем запустить цех. Объём составит порядка 100 кг в смену. Планируем выпускать колбасы и национальные мясные виды продукции — шужык, жая, казы и другие», — сообщил он.

Подводя итог своего выступления, молодой предприниматель особо подчеркнул, что в современном мире всем, особенно молодёжи, нужно быть готовым к труду.

«Нужно приспосабливаться к новым условиям, отвечать на новые вызовы, учиться, получать знания, и применять их на деле. Быть профессионалом своего дела. В наше время только труд и профессионализм помогут в достижении поставленной цели», — заключил Кадыржан Макангали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трехмесячного мальчика в Астане оставили на трубах отопления
Скончалась мать шестерых детей, к которой летели погибшие врачи
Жертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота
Вода, банки и голоса в голове. Скончался целитель Аллан Чумак
Акционеры «ЮКОСа» отозвали все требования к РФ
Путин обеспокоен рисками, которые несут криптовалюты
Зачем кандидатов в губернаторы в России просят прыгать со скалы
Турция ужесточила правила ввоза сельхозпродукции из России
Ростуризм уточнил число пострадавших в ДТП в Тунисе россиян
Спорт
«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки» Хабаровский «Амур» в овертайме нанес поражение магнитогорскому «Металлургу»
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь