Предприниматель из Костаная запускает цех по производству казахских деликатесов

Как оказалось, молодой предприниматель с 2015 года в качестве докторанта Алматинского технологического университета проводил научные исследования в сфере в мясного производства.

«В 2016 году я участвовал в конференции в Германии и именно по этой тематике выдвинул проект. За него я был удостоен золотой медали. Также я принял решение участвовать в конкурсе по получению гранта “Даму”, чтобы дальше развивать тему мясного производства. Там я предложил проект — открытие цеха по производству национальной мясной продукции в Камыстинском районе», — отметил Кадыржан Макангали в ходе выступления на очередной V конференции Костанайского областного филиала МК «Жас Отан».

Проект сразу впечатлил членов комиссии и было принято единогласное решение выделить молодому предпринимателю грант.

«Сейчас мы подготовили здание, и в декабре планируем запустить цех. Объём составит порядка 100 кг в смену. Планируем выпускать колбасы и национальные мясные виды продукции — шужык, жая, казы и другие», — сообщил он.

Подводя итог своего выступления, молодой предприниматель особо подчеркнул, что в современном мире всем, особенно молодёжи, нужно быть готовым к труду.