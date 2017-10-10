Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют

Вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски — я знаю и позицию Центрального банка, с председателем несколько раз говорили на эту тему — прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма, ну и конечно — распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане.