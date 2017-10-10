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18:36 (мск), источник: ТАСС

Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют

В то же время президент России отметил, что современные технологии в банковской сфере открывают новые возможности для организаций и граждан.

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Источник: Reuters
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СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил о рисках при использовании криптовалют.

Глава государства собрал совещание, чтобы обсудить «внедрение цифровых технологий в финансовой, банковской сфере, использование инновационных финансовых инструментов». «Современные технологии в банковской сфере открывают, безусловно, новые возможности для организаций и граждан, делают удобнее хозяйственную деятельность, повседневную жизнь тоже. Большую популярность приобретают и получили уже виртуальные или криптовалюты, в некоторых странах они уже стали или становятся полноценным платежным средством, а также инвестиционным активом», — констатировал президент.

Вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски — я знаю и позицию Центрального банка, с председателем несколько раз говорили на эту тему — прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма, ну и конечно — распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане.

Владимир Путин считает, что в стране необходимо наладить обращение криптовалюты и при этом не создать лишних барьеров.

«Мы должны использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере, при этом важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы», — сказал глава государства на совещании по использованию криптовалюты.

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