За ценовой сговор оштрафованы владельцы АЗС в Павлодаре

«Завершено расследование в отношении субъектов рынка, осуществляющих розничную реализацию ГСМ, по факту совершения антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка при установлении и поддержании цены на ГСМ. По результатам расследования возбуждены административные производства в отношении четырех наиболее крупных владельцев сетей АЗС Павлодарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.