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19:40 (мск), источник: Newtimes.kz

За ценовой сговор оштрафованы владельцы АЗС в Павлодаре

Крупных владельцев сетей АЗС в Павлодаре ждет штраф в 40 млн тенге за ценовой сговор, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Миннацэкономики РК.

Источник: РИА "Новости"

«Завершено расследование в отношении субъектов рынка, осуществляющих розничную реализацию ГСМ, по факту совершения антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка при установлении и поддержании цены на ГСМ. По результатам расследования возбуждены административные производства в отношении четырех наиболее крупных владельцев сетей АЗС Павлодарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы административных дел направлены в специализированный административный суд Павлодара.

«Предполагаемая сумма штрафа, с учетом монопольного дохода, составляет 40 382 788 тенге», — отметили в ведомстве.

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