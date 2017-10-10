За ценовой сговор оштрафованы владельцы АЗС в Павлодаре
Крупных владельцев сетей АЗС в Павлодаре ждет штраф в 40 млн тенге за ценовой сговор, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Крупных владельцев сетей АЗС в Павлодаре ждет штраф в 40 млн тенге за ценовой сговор, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
«Завершено расследование в отношении субъектов рынка, осуществляющих розничную реализацию ГСМ, по факту совершения антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка при установлении и поддержании цены на ГСМ. По результатам расследования возбуждены административные производства в отношении четырех наиболее крупных владельцев сетей АЗС Павлодарской области», — говорится в сообщении
Материалы административных дел направлены в специализированный административный суд Павлодара.
«Предполагаемая сумма штрафа, с учетом монопольного дохода, составляет 40 382 788 тенге», — отметили в ведомстве.