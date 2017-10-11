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06:59 (мск), источник: Om1.ru

Юбилейный мост в Омске начнут ломать 15 октября

Пока строители готовят площадку к капремонту и пытаются выдворить с моста пешеходов и велосипедистов.

Несмотря на то, что Юбилейный мост закрыт для проезда уже три дня, к работам по реконструкции там еще не приступили. Демонтировать конструкцию начнут в воскресенье, 15 октября.

Причины задержки связаны с подготовительными мероприятиями. Как рассказал директор департамента строительства мэрии Илья Трушников, сейчас готовится строительная площадка, и пока мостом еще пользуются пешеходы и велосипедисты. В ближайшие дни подрядчик должен полностью перекрыть доступ на перекрытый участок.

— На текущий момент готовится площадка. Строители там уже работают. Их задача — как раз полностью изолировать мост от проходящих горожан, — цитирует Трушникова «12 канал».

После 15 октября строители начнут ломать конструкцию и снимать асфальт.

Напомним, капремонт Юбилейного моста проводит красноярская компания «Мостремстрой», стоимость работ оценивается в 328,1 млн рублей. По графику реконструкцию должны закончить до 30 мая 2018 года.

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