Юбилейный мост в Омске начнут ломать 15 октября

Несмотря на то, что Юбилейный мост закрыт для проезда уже три дня, к работам по реконструкции там еще не приступили. Демонтировать конструкцию начнут в воскресенье, 15 октября.

Причины задержки связаны с подготовительными мероприятиями. Как рассказал директор департамента строительства мэрии Илья Трушников, сейчас готовится строительная площадка, и пока мостом еще пользуются пешеходы и велосипедисты. В ближайшие дни подрядчик должен полностью перекрыть доступ на перекрытый участок.

— На текущий момент готовится площадка. Строители там уже работают. Их задача — как раз полностью изолировать мост от проходящих горожан, — цитирует Трушникова «12 канал».

После 15 октября строители начнут ломать конструкцию и снимать асфальт.