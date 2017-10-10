МЭР: Турция изменила правила ввоза сельхозпродуктов в одностороннем порядке

Источник: РИА Новости

Анкара с 9 октября ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции из РФ. Как сообщили в Минсельхозе РФ, обязательным становится заверение счетов-фактур, представленных в таможенные службы при импорте сельхозпродукции (пшеница, нерафинированное подсолнечное масло, кукуруза, сухой горох, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, твердая пшеница), страной происхождения которой является Россия. Во вторник министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи заявил, что Турция приняла меры по ужесточению импорта российской сельхозпродукции в ответ на аналогичный шаг властей РФ.

Российской стороной не вводились меры, на которые ссылается турецкая сторона в качестве причины принятой ею якобы «зеркальной» меры. Это односторонняя мера, введенная партнерами. Минэкономразвития

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В министерстве отметили, что последствия от введения Турцией подобных мер регулирования будут зависеть от того, каким образом будет выстроена работа по согласованию сопроводительных документов в аппарате торговых советников или атташе Турции в РФ.

«Вместе мы безусловно надеемся, что в самое ближайшее время данный порядок импорта российских товаров будет отменен турецкой стороной», — подчеркнули в ведомстве.