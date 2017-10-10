МЭР: Турция изменила правила ввоза сельхозпродуктов в одностороннем порядке
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Турция ужесточила правила импорта сельхозпродукции из России в одностороннем порядке, РФ подобных мер не вводила, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Турция ужесточила правила импорта сельхозпродукции из России в одностороннем порядке, РФ подобных мер не вводила, сообщили РИА Новости в
Анкара с 9 октября ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции из РФ. Как сообщили в Минсельхозе РФ, обязательным становится заверение
Российской стороной не вводились меры, на которые ссылается турецкая сторона в качестве причины принятой ею якобы «зеркальной» меры. Это односторонняя мера, введенная партнерами.
В министерстве отметили, что последствия от введения Турцией подобных мер регулирования будут зависеть от того, каким образом будет выстроена работа по согласованию сопроводительных документов в аппарате торговых советников или атташе Турции в РФ.
«Вместе мы безусловно надеемся, что в самое ближайшее время данный порядок импорта российских товаров будет отменен турецкой стороной», — подчеркнули в ведомстве.
В Минэкономразвития также подтвердили, что торгпредство России в Турции в самое ближайшее время планирует провести переговоры с полномочными представителями Минэкономики и Минсельхоза Турции. «Соответствующие запросы направлены турецкой стороне. Ожидается ответ партнеров», — сказали в министерстве.