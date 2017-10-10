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22:16 (мск), источник: Uzdaily.uz

Платёжная система Oson заработала в режиме бета-тестирования для всего Узбекистана

Новая платёжная система Oson стала доступной в режиме бета-тестирования для всех жителей Узбекистана. Об этом сообщила комания Brio Group.

Источник: Uzdaily.uz

По данным компании, пользователи могут скачать мобильное приложение для iOs или Android и оплачивать покупки и услуги.

Пользователи системы могут оплатить услуги мобильной связи, интернета, телевидения, различных онлайн-сервисов и служб такси. Скоро список пополнится коммунальными службами, магазинами, интернет-магазинами и точками общепита.

Приём платежей в торговых точках будет осуществляться с помощью QR и NFC — удобными и безопасными технологиями бесконтактной оплаты. Применение этих технологий полностью стирает границы между продавцом и покупателем, делая возможными самые разные покупки, у абсолютно любых продавцов.

Пользователи системы также могут переводить между собой. Система также запустила внутренний мессенджер. Через него можно не только общаться, но переводить деньги.

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