Платёжная система Oson заработала в режиме бета-тестирования для всего Узбекистана
Новая платёжная система Oson стала доступной в режиме
Новая платёжная система Oson стала доступной в режиме
По данным компании, пользователи могут скачать мобильное приложение для iOs или Android и оплачивать покупки и услуги.
Пользователи системы могут оплатить услуги мобильной связи, интернета, телевидения, различных
Приём платежей в торговых точках будет осуществляться с помощью QR и NFC — удобными и безопасными технологиями бесконтактной оплаты. Применение этих технологий полностью стирает границы между продавцом и покупателем, делая возможными самые разные покупки, у абсолютно любых продавцов.
Пользователи системы также могут переводить между собой. Система также запустила внутренний мессенджер. Через него можно не только общаться, но переводить деньги.