Платёжная система Oson заработала в режиме бета-тестирования для всего Узбекистана

Источник: Uzdaily.uz

По данным компании, пользователи могут скачать мобильное приложение для iOs или Android и оплачивать покупки и услуги.

Пользователи системы могут оплатить услуги мобильной связи, интернета, телевидения, различных онлайн-сервисов и служб такси. Скоро список пополнится коммунальными службами, магазинами, интернет-магазинами и точками общепита.

Приём платежей в торговых точках будет осуществляться с помощью QR и NFC — удобными и безопасными технологиями бесконтактной оплаты. Применение этих технологий полностью стирает границы между продавцом и покупателем, делая возможными самые разные покупки, у абсолютно любых продавцов.