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23:27 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Учтепинском районе столицы создается малая промзона

Правительство Узбекистана 7 октября 2017 года издало постановление «О создании малой промышленной зоны в Учтепинском районе города Ташкента».

Источник: Uzdaily.uz

Согласно документу, создается малая промышленная зона в Учтепинском районе Ташкента.

Малая промышленная зона создается на базе здания и сооружения ООО AOKS Plus Business (бывший НПО «Сигнал»).

Правительство Узбекистана поручило в месячный срок создать Дирекцию малой промышленной зоны «Учтепа». Также поручено в течение двух месяцев утвердят сетевые графики реализации инвестиционных проектов, предлагаемых к размещению на ее территории.

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