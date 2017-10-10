В Учтепинском районе столицы создается малая промзона
Правительство Узбекистана 7 октября 2017 года издало постановление «О создании малой промышленной зоны в Учтепинском районе города Ташкента».
Правительство Узбекистана 7 октября 2017 года издало постановление «О создании малой промышленной зоны в Учтепинском районе города Ташкента».
Согласно документу, создается малая промышленная зона в Учтепинском районе Ташкента.
Малая промышленная зона создается на базе здания и сооружения ООО AOKS Plus Business (бывший НПО «Сигнал»).
Правительство Узбекистана поручило в месячный срок создать Дирекцию малой промышленной зоны «Учтепа». Также поручено в течение двух месяцев утвердят сетевые графики реализации инвестиционных проектов, предлагаемых к размещению на ее территории.