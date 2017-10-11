Белорусский бизнес оживает? Кто растет вопреки кризису

Источник: Ежедневник.by

Падение покупательной способности на внутреннем и на большинстве соседних рынков, ужесточение условий кредитования и наступившие сроки выполнения обязательств перед заимодавцами, партнерами и государством не могли не сказаться на уровне деловой активности.

Белорусский бизнес, и прежде максимально осторожный, в этих условиях предпочел «залечь на дно». Не попадая лишний раз на глаза кредиторам, прожигая накопления и креативя «в стол» бизнес — идеи, он с нетерпением ждет сигналов, что в экономике грядет оживление.

Депрессивное состояние на рынке ЕАЭС вынудило и иностранных инвесторов притормозить реализацию проектов и даже попытаться с минимальными потерями и дисконтами продать активы или закрыть заводы.

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Однако некоторая часть отечественных и иностранных бизнесменов, судя по запускаемым в 2017 году заводам, открываемым магазинам и ресторанам, покупаемым франшизам и продвигаемым новым брендам, полагает, что движение вверх из пропасти уже происходит.

«Ежедневник» собрал несколько примеров из различных отраслей, которые могут свидетельствовать о том, что подъем если еще и не начался, то уже не за горами.

Промышленный сектор

По данным Национального статистического комитета Беларуси, в первом полугодии промышленное производство выросло на 6,1% (до 43,3 млрд рублей), обеспечив прирост белорусского ВВП на 1%.

Из 13 отраслей с положительной динамикой в этом периоде финишировали 11. Выше общего уровня выросло за январь-июнь обрабатывающее производство (на 21,2%), химическая промышленность показала прирост на 16,8%.

Новый холдинг Шакутина

На микроуровне в промышленности «отличился» Александр Шакутин, с завидной регулярностью открывающий новые заводы и штампующий один за одним холдинги. Новым производством, которое открыл в июне бизнесмен- машиностроитель, стал дзержинский завод «Элезер», а новым холдингом — зарегистрированный в конце мая «Амкодор-Семаш».

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Пока в холдинг «Амкодор-Семаш» вошли заводы дзержинский «Амкодор-Семаш» и крупский «Амкодор — Можа». Планируется, что его участниками станут вышеупомянутый «Элезер», а также «Амкодор-ДОМЗ» из Коханово. Специализацией нового детища Александра Шакутина на этот раз станет сельскохозяйственная техника.

«Мы хотим в течение пяти лет создать все машины и агрегаты, которые выпускаются в Германии. За исключением зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов», — рассказал бизнесмен на открытии завода. Объем инвестиций в модернизацию предприятий «Амкодор-Семаша» и развитие новые направлений составит 150 млн долларов, из которых уже инвестировано 40−50 млн долларов.

Удобренческие англичане

Буквально с колес выдала результат зарегистрированная в конце 2015 года компания «Белагроферт».

Ее учредители, зарегистрированный в Лондоне трейдер Agrofertrans и госпредприятие «Беларусьторг» (входит в структуру Управления делами президента), за прошлый год сумели под Гродно наладить технологический цикл, а в начале 2017 года получить первую продукцию на заводе по выпуску «инновационных удобрений».

Мощность первой очереди, которая производит гранулированный сульфат аммония из сырья «Гродно Азота», составляет 120 тыс. тонн удобрений в год. В течение 2017−2018 годов учредители бизнеса планируют ввести в эксплуатацию еще одну линию такой же мощности, а в 2019—2020 годах начать выпуск микробиологических и комплексных органоминеральных удобрений. Стоимость всего проекта оценивается в 285 млн евро, а реализовать его полностью намечается к 2025 году.

Новая китайская волна

В мае вице-премьер Владимир Семашко на Белорусском промышленном форуме громогласно объявил, что новый завод «БелДжи» в Борисовском районе готов на 99%. Летом началось тестирование производства. Его итогом должен стать запуск автомобилестроительного комплекса, мощности которого на первом этапе составят 60 тыс. автомобилей в год, а в при соответствующем спросе увеличатся в два раза.

«БелДжи», однако, это — прорыв предыдущих лет. А вот очередной всплеск (после полуторагодичного перерыва) учредительства в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» вполне можно отнести к общему оживлению.

Только за май-июнь в парке зарегистрировались пять новых резидентов, доведя общее число китайских инвесторов до 13. Компания «Бет Лотослэнд» займется выпуском оборудования геотермальных тепловых насосов, «Флюенс Интернэшнл Технолоджи» — производством технологий теплоотвода в светодиодной продукции, «АЕИнтернэшнл Инвестмент» — проектом по освещению, «Фэн Чэн» — производством осветительных приборов с жидким металлом, «Грейтдекор» — выпуском инновационных материалов для деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Торговля и общепит

Торговая отрасль оказалась на передовой кризисов, захлестнувших Беларусь с середины 2010-х годов. По итогам первого полугодия 2017 года оптовый товарооборот (его объем 36,1 млрд рублей) не дотянул даже к аналогичному периоду прошлого года. Розничный (18,2 млрд рублей), однако, несколько вырос — на 0,3%.

Датские оптимисты

На фоне царящего в отрасли пессимизма все чаще появляются позитивные сообщения. Например, датский ретейлер Jysk, с осени прошлого года начавший формирование на белорусском рынке сети магазинов хозяйственных товаров, в июне этого года открыл третий магазин и объявил, что удовлетворен результатами работы в первые шесть месяцев своего присутствия в Беларуси. Более того, они оказались лучше, чем датская компания представляла себя изначально. В частности, у первых двух магазинов, по словам директора белорусской «дочки» Jysk Иварса Краучунса, средний чек был выше, чем у 30 магазинов Литвы, Латвии и Эстонии.

«Этого мы не ожидали», — заявил топ-менеджер датской компании. Jysk также открыл интернет-магазин и планируется в течение ближайших десяти лет запустить в Беларуси 25−30 торговых точек.

Заход Spar

Проверить, готов ли белорусский продовольственный ретейл к брендовым именам вознамерился один из родоначальников этого бизнеса в Беларуси — владелец сети «Алми» Александр Зарибко.

Экс-владелец розничных брендов «Виктория», «Дешево», «Квартал», «Семейная копилка» (вместе с партнерами) и нынешний единоличный собственник белорусских «Алми» и «Закрама» заинтересовался развитием в Беларуси франчайзинговых магазинов нидерландского происхождения Spar. Бизнесмен относительно недавно выкупил франшизу Spar на Беларусь у его владельца Spar International и уже открыл первый магазин в Минске. Обладатель франшизы может не только открывать с 2017 года собственные, но и партнерские магазины сети.

SPAR International в настоящее время имеет магазины в 45 странах мира, включая Россию, Украину, Грузию и Азербайджан.

Интернет-еда

Участники рынка общепита находились в последние годы в не лучших, если не в худших условиях существования, чем ретейлеры. По итогам первого полугодия 2017 года падение товарооборота продолжилось. Объем составил около 1 млрд рублей, что меньше на 0,3%.

«Средняя температура» по клинике не отпугивает инвесторов из соседней Украины, выстраивающих в настоящее время крупнейший интернет-бизнес по поставке еды в Восточной Европе. Инвестиционный фонд Chernovetskyi Investment Group (CIG), владельцем которого является экс-мэр украинской столицы Леонид Черновецкий, этим летом объединил свой украинский сервис Eda.ua с крупнейшим игроком в сфере доставки еды в странах Балтии Foodout. Объединение позволило создать один из крупнейших сервисов по доставке еды в Восточной Европе, который присутствует в Украине, Литве, Латвии, Эстонии и Иране.

«В ближайшее время сервис стартует на рынке Беларуси», — отдельно отмечено в сообщении фонда.

Недвижимость

Рынок недвижимости — один из первых, на котором отразился кризис, и участники которого наиболее остро отреагировали на уход арендаторов, уменьшение посетителей гостиниц, сокращение объемов и ужесточение условий кредитования и рост конкуренции. Девелоперы — лидеры по числу компаний, в отношении которых в судах возбуждены дела об экономической несостоятельности, и перманентные должники бюджету, подрядчикам и банкам.

Но на фоне многочисленных банкротств («Карпович») и финансовых проблем («Минселко», «Минск Принцесс Отель»), которые охватили этот сектор, с конца прошлого года отмечается новый всплеск интереса инвесторов к вложениям в белорусскую недвижимость и активизация процесса «столбения» перспективных участков застройки.

Три центровых

Сербские застройщики братья Каричи из Dana Holding расширили свои горизонты за счет площадки бывшего Музея Великой Отечественной войны, на месте которого будут строить многофункциональный центр «БК Капитал центр».

Не оприходованная с начала 2010-х площадка бывшей 2-ой городской больницы и комплекс «Белэкспо» «ушли» Kopaonik Property Investment (принадлежит эмиратскому инвестфонду Royal Group), которая с места в карьер начала снос корпусов этих сооружений. В центре Минска появится еще один офисно-торговый комплекс.

Наконец, власти определились с инвестором, который достроит отель возле Белгосцирка. На утряску нюансов понадобилось около полугода, и в итоге символ кризиса одной из крупнейших некогда бизнес-структур Беларуси «Трайпла» отошел «Сбербанку России» за 50 млн долларов.

В эту сумму крупнейшему банку России обошлось урегулирование проблемной задолженности «Трайпла» перед БПС-Сбербанком, «Белинвестбанком» и «Банком ВТБ «Беларусь».

«Импульс» для Белого

В первой половине 2017 года о намерениях поддержать положительный тренд заявили еще несколько застройщиков.

В апреле компании «Тапас», которую контролирует Павел Белый, и «Магнат Трейд» стали собственниками большинства помещений торгового центра «Импульс» и прилегающих к ним к нему объектов. Продавцами выступили Госкомимущества и МПОВТ. По оценкам, такой кусок в центре Минска мог обойтись новым хозяевам в не менее 50 млн долларов.

По условиям сделки, инвесторы до середины 2019 года должны провести модернизацию зданий, а где есть необходимость — снести их и построить новые.

«Морской» Центер

Еще один активный отечественный застройщик — Группа «А-100 Девелопмент» Александра Центера — этим летом презентовала новый проект. Это — элитный жилой квартал «Пирс» возле Минского моря и Robinson Club.

В строительство таунхаусов, урбан-вилл и двухэтажных коттеджей, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2018−2019 годы, компания Александра Центера, по оценкам, может вложить 35−40 млн долларов.

Франшизы

Приобретение выверенной до мелочей и проверенной годами на десятках и сотнях примеров франшизы — весьма привлекательный путь для белорусского бизнеса. С 2015 года на белорусский рынок в рамках франчайзинговых договоров приведены около десятка мировых и региональных брендов — лидеров, и этот процесс продолжается. Традиционно активны франчайзеры и франчайзи в секторе общественного питания. Также белорусской рынок привлекает все больше внимания владельцев известных брендов модной одежды.

Многовекторный Малько

В текущем году в Минске уже открылась финская закусочная Hesburger, которую в свой портфель рядом с Texas Chicken положил Виктор Савчук. Не менее 20 ресторанов «Крылья» в рамках международной экспансии обещает запустить в Беларуси владелец этой украинской сети и крупнейшего на постсоветском пространстве производителей куриного мяса «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк.

По количеству уже открытых заведений и по диверсификации в 2017 году пока выделяется Иван Малько. Он открыл российскую «Крошку-картошку», одну из самых популярных в США бургерных Сarl`s Jr. и, конечно же, французскую булочную Paul.

Reserved для Кирейкова

Весной состоялось давно анонсированное появление в Беларуси магазина одного из самых популярных польских брендов одежды Reserved. Он открылся в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk.

Владельцем бренда является компания LPP, а в Беларуси по франшизе его продвигает Группа компаний «РАПА», одним из учредителей которой является Геннадий Кирейков. Бизнесмен также представляет на белорусском рынке еще несколько fashion -брендов, а также развивает сеть продовольственных гипермаркетов Green. Еще один Green появился в начале лета этого года в комплексе Green City.

Испанское нашествие

Самым ожидаемым событием на белорусском fashion -рынке в этом году стало открытие магазинов испанского холдинга Inditex. Магазины этого, крупнейшего в мире продавца готовой одежды, появились в Dana Mall в августе.

Это — по очереди запускаемые торговые точки брендов Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti и др.

Кредиторы

В то, что на белорусском рынке, есть и будет жизнь — верят институциональные кредиторы. В течение июня их ресурсы для распределения среди малого и среднего бизнеса получили два банка и о своем выходе на местный рынок заявил новый кредитор.

Деньги после перерыва

Первым ресурсы Европейского банка реконструкции и развития привлек МТБанк. Линия на 9 млн евро под 8−10% годовых для финансирования проектов малого и среднего бизнеса была открыта после почти трехлетнего перерыва. Перерыв был связан со сменой собственника — в 2015 году новым владельцем МТБанка стал Алексей Олексин, выкупивший акции у «Зубр Капитала».

Также ЕБРР расширил для МТБанка лимит в рамках программы содействия развитию торговли в 10 млн долларов.

Предприватизационное сотрудничество

10 млн долларов на финансирование малого и среднего бизнеса и лимит на 10 млн евро на торговлю в июне получил от ЕБРР и государственный «Банк Москва-Минск».

Ранее между ЕБРР и Нацбанком Беларуси было подписано сотрудничество о приватизации «Банка Москва-Минск». Выделение этих ресурсов, которое стало возможным после изменения страновой стратегии международного учреждения, является одним из этапов подготовки к приватизации.

Новый кредитор

С июля начал работу в Беларуси новый институциональный кредитор — Европейский инвестиционный банк. Учреждение, учредителями которого являются страны- члены ЕС, намерено наряду с проектами в энергетике и транспорте, закрывать потребности малого и среднего бизнеса Беларуси в дешевых и длинных деньгах.