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10:13 (мск), источник: Югополис

В Краснодарском крае незаконно снижали расходы на здравоохранение и образование

Генпрокуратура РФ забраковала почти 100 тысяч региональных законов.

Источник: Югополис

В российских регионах и муниципалитетах приняли 94 тыс. законов и постановлений, противоречащих федеральным нормам. Это показала проверка Генпрокуратуры (ГП), прошедшая в первой половине 2017 года.

Власти субъектов незаконно снижали расходы на здравоохранение и образование, лишали бюджетников льгот по ЖКХ. В 10 регионах выявлено нецелевое расходование бюджетных средств. Также прокуроры обнаружили срыв сроков выполнения программы развития Крыма и Севастополя. Результаты ревизии направлены в Минэкономразвития РФ с рекомендацией усилить контроль за нормотворчеством региональных чиновников.

Генпрокуратура проинформировала МЭР о состоянии законности в работе органов региональной власти и местного самоуправления, сообщил «Известиям» официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Проверка, прошедшая в первом полугодии 2017-го, показала, что региональные и муниципальные чиновники повсеместно составляют противоречащие федеральному законодательству правовые акты. Это приводит к нарушению прав граждан, отметил Александр Куренной. Всего было обнаружено 94,2 тыс. незаконных актов.

По данным ведомства, в Краснодарском крае, вопреки Бюджетному кодексу РФ, власти запланировали финансирование второстепенных мероприятий, а расходы на развитие здравоохранения, образование и культуру уменьшили — на 700 млн, 390 млн и 50 млн рублей соответственно. В правительстве края не смогли оперативно предоставить комментарий.

В Минэкономразвития сообщили, что проанализируют результаты проверки Генпрокуратуры.

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