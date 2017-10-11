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04:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Турбизнес на Дальнем Востоке может получить налоговые льготы

Об этом заявили представители минвостокразвития и ростуризма.

Источник: Reuters

Для туристических кластеров на Дальнем Востоке могут применяться льготные режимы налогообложения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Об этом шла речь на встрече замминистра по развитию Дальнего Востока Арура Ниязметова с заместителем руководителя Ростуризма Николаем Королевым.

По мнению Артура Ниязметова, создание туристских кластеров возможно в рамках территорий опережающего развития (ТОР).

 — Инструменты новой экономической политики — территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, а также государственная поддержка туристско-рекреационной деятельности оказывают положительное влияние на развитие туристической отрасли на Дальнем Востоке, — заявил замминистра. Напомним, что 19 июля президент России подписал изменения в Налоговый кодекс РФ. С 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года в отношении организаций, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке, будет применяться нулевая ставка налога на прибыль. Перечень видов деятельности, на которые распространится действие законопроекта, установит правительство России, ожидается, что льготы получат гостиницы.

В настоящее время на Дальнем Востоке действуют три территории опережающего развития туристической направленности — «Камчатка» в Камчатском крае, «Горный воздух» в Сахалинской области и «Комсомольск» в Хабаровском крае. Действует упрощенный визовый режим с механизмом электронных виз в Свободном порту Владивосток.

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