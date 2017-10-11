Турбизнес на Дальнем Востоке может получить налоговые льготы
Об этом заявили представители минвостокразвития и ростуризма.
Об этом заявили представители минвостокразвития и ростуризма.
Для туристических кластеров на Дальнем Востоке могут применяться льготные режимы налогообложения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Об этом шла речь на встрече замминистра по развитию Дальнего Востока Арура Ниязметова с заместителем руководителя Ростуризма Николаем Королевым.
По мнению Артура Ниязметова, создание туристских кластеров возможно в рамках территорий опережающего развития (ТОР).
— Инструменты новой экономической политики — территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, а также государственная поддержка
В настоящее время на Дальнем Востоке действуют три территории опережающего развития туристической направленности — «Камчатка» в Камчатском крае, «Горный воздух» в Сахалинской области и «Комсомольск» в Хабаровском крае. Действует упрощенный визовый режим с механизмом электронных виз в Свободном порту Владивосток.