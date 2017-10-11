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10:13 (мск), источник: Ведомости

Volkswagen запретил продавать свои грузовики и автобусы в Крыму

Концерн напомнил дилерам о «серьезных последствиях» за нарушение эмбарго.

Источник: Reuters

В Крыму нельзя продавать грузовики, коммерческие автомобили на 10 и более пассажиров, а также машины спецназначения, например мобильные мастерские или радиологические лаборатории, а также запчасти к ним — такое письмо с напоминанием получили автодилеры, работающие с Volkswagen, от компании «Фольскваген груп рус» за подписью ее гендиректора Маркуса Озеговича. «Ведомости» ознакомились с письмом, его получение подтвердили два независимых друг от друга автодилера. Представитель «Фольскваген груп рус» отказался говорить, было ли такое письмо.

«Ничего нового в этом сообщении нет», — уверяет собеседник, близкий к Volkswagen. По его словам, с 2014 г. в отношении России действуют санкции, с тех пор в Крым машины специального назначения и грузовики Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялись, «а письмо-напоминание рассылается регулярно».

Такое письмо дилерам пришло впервые, утверждают тем не менее два дилера.

Озегович напоминает, что запрещена как прямая продажа автомобилей и запчастей, так и через посредников, при этом ограничения касаются компаний, находящихся в Крыму или планирующих использовать технику на территории Крыма.

Нарушение санкционного режима может привести «к серьезным экономическим последствиям, в том числе к [отказу] от ввоза на территорию России» грузовиков, спецтехники и автобусов более чем на 10 мест.

Сам Volkswagen не производит в России спецтехнику, в основном — легковые автомобили, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин. В Крым подобная техника и не поставляется, отмечает он. Его слова подтверждают данные сайта таможенной статистики России. Поставок такой техники из Евросоюза в 2015—2017 гг. не было.

Россия сама производит спецтехнику для строительства, а также грузовики и найти замену грузовикам Volkswagen не проблема, уверен аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Доминирующее положение в сегменте занимают грузовики «ГАЗ», «Камаз». У Volkswagen есть планы развивать сотрудничество с ГАЗом по производству крупнотоннажных грузовиков, напоминает эксперт.

Но спецтехнику и автобусы Volkswagen в Крыму купить можно, заверил «Ведомости» продавец-консультант крупного крымского автодилера. По его словам, заказчик через крымский офис автодилера может заказывать нужную технику, ее покупку оформят документально в Москве, Новосибирске или Краснодаре, а потом доставят в Крым. То же самое, говорит он, можно сделать и с запчастями. По словам консультанта крымского автодилера, сейчас в наличии в Крыму у его центра остался один коммерческий автомобиль более чем на 10 пассажиров.

По какой причине письмо появилось именно сейчас, дилерам неизвестно. Один из руководителей дилерской сети недоумевает:

Санкциям уже три года, и прямых поставок в Крым нет. Вполне возможно, что это круги резонанса истории с турбинами Siemens.

Беспалов отмечает, что можно закупать и китайскую спецтехнику, а также грузовики для Крыма. Но рынок полуострова не очень большой, чтобы поменять картину авторынка всей страны и дать импульс к импортозамещению, считает он. У тяжелых грузовиков своя ниша на российском рынке, а у отечественных (в более дешевом сегменте) — своя, отмечает эксперт.

И поставки китайской техники уже начались: в августе Dongfeng Motor Group объявила, что передает поставки в Россию эксклюзивному дистрибутору, компании «Дунфэн мотор рус», и будет продавать две модели средних грузовиков и две модели самосвалов. Суммарно компания уже продала в России 6000 машин, в основном это самосвалы.

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