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07:16 (мск), источник: Om1.ru

В семи районах Омской области завершили уборку урожая

Благоприятная погода позволит убрать весь урожай до снега в других районах.

На минувшей неделе снизились темпы уборочных работ на полях области. Виной тому стали снег и холод. Впрочем, это не помешало завершить уборочную компанию в семи районах, среди которых Крутинский, Русско-Полянский, Исилькульский, Усть-Ишимский, Колосовский, Называевский, Тарский.

В Москаленском, Тюкалинском и Одесском районах осталось собрать 1−2% урожая. Как пояснили в региональном Минсельхозпроде, зерновые культуры обмолочены на площади 2 млн. 052 тыс. гектаров. Это составляет порядка 96% от уборочной площади. Уже намолочено 3 млн. 286 тыс. тонн зерна. При этом средняя урожайность с гектара составляет 16 центнеров.

Есть и лидеры по урожайности. Так, в Марьяновском районе аграрии собрали 20,8 ц/га, в Исилькульском — 20,6 ц/га, в Крутинском — 19,5 ц/га районах. Обмолот масличных культур: рапса, масличного льна, сои, рыжика, подсолнечника ведется в хорошем темпе. Уже собрано 63% от плана и намолочено около 143 тыс. тонн.

К завершающей стадии подходит уборка картофеля. На площади более 41 тыс. га, а это 99% от плана, собарно около 800 тыс. тонн клубней.

В 18 районах животноводческие хозяйства заготовили сено. Завершается заготовка сенажа и закладка силоса.

В Минсельхозпроде Омской области уверены, что благоприятная погода позволит убрать весь урожай до снега.

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