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07:01 (мск), источник: Podrobno.uz

Представители немецкой «Сименс» провели переговоры с Абдуллой Ариповым

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 9 — 10 октября делегация «Сименс» во главе с Президентом компании в России и Центральной Азии Дитрихом Мёллером посетила Узбекистан.

Источник: Podrobno.uz

В рамках визита состоялись встречи с Премьер-министром Республики Абдуллой Ариповым, а также с партнерами компании, где обсуждались текущие и будущие совместные проекты в энергетическом, промышленном и других секторах.

Сотрудничеству в топливно-энергетической отрасли была посвящена встреча с первым заместителем председателя правления НХК «Узбекнефтегаз» Улугбеком Сайидовым, где обсуждалось дальнейшее технологическое партнерство и строительство завода по производству синтетического жидкого топлива в Кашкадарьинской области. Технологии концерна также могут быть использованы в проекте расширения Шуртанского газо-химического комплекса.

Руководство «Сименс» провело переговоры с представителями АО «Узбекэнерго». В частности, были затронуты вопросы модернизации Сырдарьиснкой тепловой электростанции, возможности использования технологий Smart Grid в электросетевом хозяйстве страны и развития ветроэнергетики.

В ходе встречи с руководством АО «Узбекистон темир йуллари» обсуждалось сотрудничество в области автоматизации железнодорожный путей, а также проект автоматизации сортировочной станции «Чукурсай».

«Мы рассматриваем Узбекистан как перспективный рынок и намерены развивать сотрудничество с партнерами не только в энергетике, но также в области промышленного производства, транспорта, автоматизации и безопасности зданий. Все эти направления сотрудничества отражены в Меморандуме о стратегическом сотрудничестве, подписанном с Комитетом Республики Узбекистан по инвестициям в Берлине, в июле этого года, в ходе Германско-узбекского бизнес форума», — отметил Президент компании «Сименс» в России Дитрих Мёллер.

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