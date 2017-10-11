Представители немецкой «Сименс» провели переговоры с Абдуллой Ариповым
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 9 — 10 октября делегация «Сименс» во главе с Президентом компании в России и Центральной Азии Дитрихом Мёллером посетила Узбекистан.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 9 — 10 октября делегация «Сименс» во главе с Президентом компании в России и Центральной Азии Дитрихом Мёллером посетила Узбекистан.
В рамках визита состоялись встречи с
Сотрудничеству в
Руководство «Сименс» провело переговоры с представителями АО «Узбекэнерго». В частности, были затронуты вопросы модернизации Сырдарьиснкой тепловой электростанции, возможности использования технологий Smart Grid в электросетевом хозяйстве страны и развития ветроэнергетики.
В ходе встречи с руководством АО «Узбекистон темир йуллари» обсуждалось сотрудничество в области автоматизации железнодорожный путей, а также проект автоматизации сортировочной станции «Чукурсай».
«Мы рассматриваем Узбекистан как перспективный рынок и намерены развивать сотрудничество с партнерами не только в энергетике, но также в области промышленного производства, транспорта, автоматизации и безопасности зданий. Все эти направления сотрудничества отражены в Меморандуме о стратегическом сотрудничестве, подписанном с Комитетом Республики Узбекистан по инвестициям в Берлине, в июле этого года, в ходе