Представители немецкой «Сименс» провели переговоры с Абдуллой Ариповым

Источник: Podrobno.uz

В рамках визита состоялись встречи с Премьер-министром Республики Абдуллой Ариповым, а также с партнерами компании, где обсуждались текущие и будущие совместные проекты в энергетическом, промышленном и других секторах.

Сотрудничеству в топливно-энергетической отрасли была посвящена встреча с первым заместителем председателя правления НХК «Узбекнефтегаз» Улугбеком Сайидовым, где обсуждалось дальнейшее технологическое партнерство и строительство завода по производству синтетического жидкого топлива в Кашкадарьинской области. Технологии концерна также могут быть использованы в проекте расширения Шуртанского газо-химического комплекса.

Руководство «Сименс» провело переговоры с представителями АО «Узбекэнерго». В частности, были затронуты вопросы модернизации Сырдарьиснкой тепловой электростанции, возможности использования технологий Smart Grid в электросетевом хозяйстве страны и развития ветроэнергетики.

В ходе встречи с руководством АО «Узбекистон темир йуллари» обсуждалось сотрудничество в области автоматизации железнодорожный путей, а также проект автоматизации сортировочной станции «Чукурсай».