Частные судоисполнители назвали причины «висящих штрафов»

Источник: Kapital.kz

Об этом говорили на коллегии Республиканской палаты частных судебных исполнителей по итогам работы за 9 месяцев 2017 года.

Частные судоисполнители предлагают возложить исполнение взысканий административных штрафов на госорганы, поскольку у них есть рычаги воздействия на правонарушителей, к примеру, удержание из заработной платы суммы штрафа.

Из-за несвоевременного уведомления госорганами населения о наличии штрафов срок добровольного погашения 30 дней проходит формально. Отсюда и возникает проблема «висящих штрафов», отметили судоисполнители.

Также на коллеги заявили, что из-за большого количества дел по штрафам возросла нагрузка на частных судоисполнителей. Участились проверки этих дел со стороны территориальных органов юстиции и прокуратуры.

«Так из-за нехватки времени, нагрузки, нерентабельности на рассмотрение данной категории дел по итогам 9 месяцев текущего года было привлечено к дисциплинарной ответственности 234 частных судебных исполнителя, что составляет 30% от общего количества привлеченных региональными палатами», — говорится в сообщении пресс-службы Республиканской палаты частных судебных исполнителей.

В портфеле частных судебных исполнителей находится 2 254 983 исполнительных производства на сумму 2 378 млрд тенге. Из них исполнительных производств о взыскании административных штрафов — 914 204 документов (40,5%) на сумму 15,3 млрд тенге. Поступило в бюджет в текущем году 5,3 млрд тенге.

Ранее председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин на своей странице в Facebook писал о том, что штрафы иногда не списываются после их погашения.

«Часто в сети можно встретить жалобы граждан на то, что судоисполнители приходят по тем штрафам, которые давно были оплачены. По этой причине мы начали тотальную проверку статистической информации судоисполнителей на реалистичность их материалов. В итоге оказалось, что 52 тыс. материалов передано для исполнительного производства от административной полиции в адрес судоисполнителей по тем штрафам, которые были уже оплачены. 52 тыс!!! Это значит что к 52тыс. Гражданам нашей страны придут судоисполниели которые оплатили штраф в установленном порядке», — написал он.

По данным Багдата Мусина, за месяц были откорректированы почти 90% таких дел. Для решения вопроса и упрощения процесса выписывания штрафов в целом создаётся Реестр Административных Производств который будет Эталонной базой по штрафам.