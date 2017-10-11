В ходе стройки Hyatt в Приморье возбудили около десятка уголовных дел

Источник: РИА "Новости"

В Приморье за последние несколько лет в ходе строительства гостиничных комплексов Hyatt, расположенных на мысе Бурный и на Корабельной набережной Владивостока, было возбуждено около десятка уголовных дел, сообщает ИА REGNUM.

По данным Интерфакса, часть уголовных дел была объединена. В общей сложности речь идёт о нарушениях на сумму в 1 млрд рублей. Уголовные дела возбуждены по факту хищений, мошенничества, халатности, нецелевого использования бюджетных средств, махинаций со строительными материалами, качества работ.

Нарушения выявлены в деятельности и заказчика строительства гостиниц Hyatt, компании «Наш дом — Приморье», и подрядчиков. С фигурантами уголовных дел работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, гостиничные комплексы Hyatt начинали строить во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 года, однако ни один из объектов до сих пор не сдан в эксплуатацию. За эти годы финансирование стройки выросло с 7,5 млрд рублей до 18,5 млрд рублей.