Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В ГД вынесли решение по поводу идеи отменить транспортный налог
Глава МИД Украины отреагировал на предложение взять плату за Крым
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
"Мое чудо": Пугачева показала фото внучки Клавдии
Мнение экс-подполковника СБУ: Украина сбила Boeing
Названы самые «культурные» города России
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Веселое кладбище в Румынии
06:41 (мск), источник: ИА REGNUM

В ходе стройки Hyatt в Приморье возбудили около десятка уголовных дел

Нарушения превышают 1 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Приморье за последние несколько лет в ходе строительства гостиничных комплексов Hyatt, расположенных на мысе Бурный и на Корабельной набережной Владивостока, было возбуждено около десятка уголовных дел, сообщает ИА REGNUM.

По данным Интерфакса, часть уголовных дел была объединена. В общей сложности речь идёт о нарушениях на сумму в 1 млрд рублей. Уголовные дела возбуждены по факту хищений, мошенничества, халатности, нецелевого использования бюджетных средств, махинаций со строительными материалами, качества работ.

Нарушения выявлены в деятельности и заказчика строительства гостиниц Hyatt, компании «Наш дом — Приморье», и подрядчиков. С фигурантами уголовных дел работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, гостиничные комплексы Hyatt начинали строить во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 года, однако ни один из объектов до сих пор не сдан в эксплуатацию. За эти годы финансирование стройки выросло с 7,5 млрд рублей до 18,5 млрд рублей.

Гостиницы начинали строить при Сергее Дарькине, следующий губернатор Владимир Миклушевский не смог завершить начатое, теперь объекты перешли к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время официального представления Тарасенко подарил ему мастерок, чтобы он сдал проекты.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сокращение площади арктического льда: что беспокоит Запад
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь