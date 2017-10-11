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07:35 (мск), источник: Forbes.kz

Назван самый влиятельный бизнесмен Казахстана

В продажу поступил свежий номер журнала Forbes Kazakhstan, где опубликован ежегодный рейтинг «50 самых влиятельных бизнесменов».

Источник: Forbes.kz

В логнг-лист рейтинга в этом году было включено 90 самых известных и активных бизнесменов Казахстана с учетом их общественной и спонсорской деятельности.

Далее лонг-лист был сокращен по экономическим критериям до 56 кандидатов и направлен для оценки экспертам.

Шорт-лист включает в себя 50 участников, набравших максимальное количество баллов по комплексной оценке двух факторов с применением коэффициентов: экспертная оценка и экономическое влияние.

Впервые за пять лет в рейтинге влиятельных бизнесменов сменился лидер — им стал Тимур Кулибаев.

Ранее этот рейтинг пять лет подряд возглавлял Булат Утемуратов. Однако на первом месте совладелец «Алмэкса» оказался не впервые — он уже занимал эту позицию в самом первом списке влиятельных бизнесменов, подготовленным Forbes Kazakhstan в октябре 2011.

Тимур Кулибаев занимает третью строчку в рейтинге «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2017» и 2 строчку в «Рейтинг рантье Казахстана — 2016» по версии Forbes Kazakhstan.

В 2016 Gemini Mining B.V, в которой Тимур Кулибаев является мажоритарным акционером, продала 50% АО «Дочернее предприятие «Актобе Темир ВC» (разрабатывает крупные железорудные месторождения) компании Qazaq Mining Llp. В решении единственного акционера, принятом 5 декабря 2016, было заявлено, что доля должна быть продана за сумму не менее $150 млн.

В 2017 ALMEX-Baiterek Fund, созданный в 2015 дочерней структурой холдинга «Байтерек» — АО «Казына Капитал Менеджмент», совместно с ТОО «Алмэкс Проект», входящим в группу компаний «Алмэкс», отобрал три инвестиционных проекта агропромышленного комплекса, в которые намерен инвестировать порядка 7,3 млрд тенге. Общий капитал фонда составляет 18,6 млрд тенге.

В сентябре 2016 в рамках визита главы Казахстана в КНР ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI) и Государственный банк развития Китая подписали в Шанхае кредитное соглашение по проекту строительства первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. KPI на 49% принадлежит семье Кулибаевых через «Алмэкс Плюс».

Тимур Кулибаев на паритетных началах со своей супругой Динарой Кулибаевой владеет АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», ТОО «Кипрос». Он также является акционером холдинговой компании Steppe Capital Pte Ltd, зарегистрированной в Сингапуре.

Бизнесмен — независимый директор российского «Газпрома» с 2011 года. Он также возглавляет национальную палату предпринимателей «Атамекен», Ассоциацию компаний энергетического и добывающего сектора Kazenergy. Президент Федерации бокса РК, Национального олимпийского комитета и вице-президент Олимпийского совета Азии.

Его состояние, по подсчетам Forbes Kazakhstan, равно $2,2 млрд.

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