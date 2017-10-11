Назван самый влиятельный бизнесмен Казахстана
В продажу поступил свежий номер журнала Forbes Kazakhstan, где опубликован ежегодный рейтинг «50 самых влиятельных бизнесменов».
В продажу поступил свежий номер журнала Forbes Kazakhstan, где опубликован ежегодный рейтинг «50 самых влиятельных бизнесменов».
В
Далее
Ранее этот рейтинг пять лет подряд возглавлял Булат Утемуратов. Однако на первом месте совладелец «Алмэкса» оказался не впервые — он уже занимал эту позицию в самом первом списке влиятельных бизнесменов, подготовленным Forbes Kazakhstan в октябре 2011.
Тимур Кулибаев занимает третью строчку в рейтинге «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2017» и 2 строчку в «Рейтинг рантье Казахстана — 2016» по версии Forbes Kazakhstan.
В 2016 Gemini Mining B.V, в которой Тимур Кулибаев является мажоритарным акционером, продала 50% АО «Дочернее предприятие «Актобе Темир ВC» (разрабатывает крупные железорудные месторождения) компании Qazaq Mining Llp. В решении единственного акционера, принятом 5 декабря 2016, было заявлено, что доля должна быть продана за сумму не менее $150 млн.
В 2017
В сентябре 2016 в рамках визита главы Казахстана в КНР ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI) и Государственный банк развития Китая подписали в Шанхае кредитное соглашение по проекту строительства первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. KPI на 49% принадлежит семье Кулибаевых через «Алмэкс Плюс».
Бизнесмен — независимый директор российского «Газпрома» с 2011 года. Он также возглавляет национальную палату предпринимателей «Атамекен», Ассоциацию компаний энергетического и добывающего сектора Kazenergy. Президент Федерации бокса РК, Национального олимпийского комитета и
Его состояние, по подсчетам Forbes Kazakhstan, равно $2,2 млрд.