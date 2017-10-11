Дорогу в обход Хабаровска начали строить сразу в нескольких местах
Завершить объект планируется за 3 года.
Завершить объект планируется за 3 года.
На нулевом километре платной автодороги «Обход Хабаровска» начались строительные работы, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в
По словам заместителя руководителя хабаровского краевого центра развития
Он уточнил, что в настоящее время работы ведутся в районе Тополево, там находится 13 км дороги — нулевой. Сейчас срезается растительный слой, укладку земляного полотна планируют на конец месяца.
Напомним, «Обход Хабаровска» — единственный в регионе проект на основе
Совокупный эффект от строительства и эксплуатации дороги за 12 лет составит порядка 40 млрд рублей в виде налогов в бюджеты РФ и Хабаровского края. На период строительства (3,5 года) будет создано более 2 тыс рабочих мест. Начало платной эксплуатации планируется в 2021 году.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», проект был представлен делегацией Хабаровского края на третьем Восточном экономическом форуме. Во второй день форума было принято решение о софинансировании проекта из средств федерального бюджета.
Министр транспорта России Максим Соколов назвал строительство автодороги беспрецедентным для региона и страны.