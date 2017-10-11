Дорогу в обход Хабаровска начали строить сразу в нескольких местах

Источник: Хабаровский край сегодня

На нулевом километре платной автодороги «Обход Хабаровска» начались строительные работы, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе минвостокразвития.

По словам заместителя руководителя хабаровского краевого центра развития государственно-частного партнерства Данила Григорьева, работы будут вестись сразу на нескольких участках, завершить строительство трассы планируется за 36 месяцев.

Он уточнил, что в настоящее время работы ведутся в районе Тополево, там находится 13 км дороги — нулевой. Сейчас срезается растительный слой, укладку земляного полотна планируют на конец месяца.

Напомним, «Обход Хабаровска» — единственный в регионе проект на основе государственно-частного партнерства. Протяженность автодороги — почти 27 км. Проезжая часть шириной 15 метров, 4 полосы движения и максимальная разрешенная скорость 120 км/час позволит пропускать до 96 тыс автомобилей в сутки. Трасса будет проходить через 5 транспортных развязок, 24 моста и путепровода. Также на различных участках установят 5 пунктов взимания платы барьерного типа (stopandgo). Общая стоимость оценивается в более чем 43 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета (50%), краевой казны (25%), а также концессионером (25%).

Совокупный эффект от строительства и эксплуатации дороги за 12 лет составит порядка 40 млрд рублей в виде налогов в бюджеты РФ и Хабаровского края. На период строительства (3,5 года) будет создано более 2 тыс рабочих мест. Начало платной эксплуатации планируется в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», проект был представлен делегацией Хабаровского края на третьем Восточном экономическом форуме. Во второй день форума было принято решение о софинансировании проекта из средств федерального бюджета.