Источник: РИА "Новости"

В рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды» в Челябинске отремонтировали 152 двора, сообщают в пресс-службе администрации города.

На формирование городской среды были выделены 377 миллионов рублей, 125 миллионов рублей направлены на благоустройство общественных территорий.

По проекту минимальный перечень работ был одинаковый — асфальтирование внутридворовых проездов, установка малых архитектурных форм, монтаж придомового освещения. Но в некоторых районах смогли расширить работы.

«Рад, что жители принимают активное участие в благоустройстве территорий, где живут. Идут на контакт, высказывают свои пожелания и предложения, подмечают недочеты. Хорошо, что в таком масштабном проекте задействованы районные депутаты, работы точно хватит всем, так как проект рассчитан на пять лет», — отмечает глава Челябинска Евгений Тефтелев.