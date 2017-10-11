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07:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Каждому пятому новосибирцу повысили зарплату

Минимальное повышение зарплаты составило 5%, максимальное — 45%, подсчитали аналитики.

Каждому пятому новосибирцу повысили зарплату, данные приводят аналитики портала «Зарплата.ру».

Каждый пятый житель Новосибирска отметил, что ему повышали зарплату с начала года. Минимальная прибавка составила 5%, а максимальная — 45%.

Среди льгот наиболее важными для новосибирских специалистов оказались предоставление питания на работе, оплата ДМС (полиса добровольного медицинского страхования) и наличие служебного транспорта. Менее важны компенсация сотовой связи, оплата профессионального обучения и спортивных занятий.

3% горожан с начала этого года стали работать из дома в режиме home-office, им больше не нужно каждый день появляться в офисе.

«Многие компании переводят сотрудников на удаленную форму труда, это связано как с экономией на обслуживании офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто “отсиживание” часов на рабочем месте. В России такая тенденция существует, в основном, среди представителей IT-сферы, управленческого персонала, а также среди специалистов в области сопровождения клиентов», — комментирует руководитель проекта Михаил Капустников.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области анонсировали повышение зарплат в 2018 году.

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