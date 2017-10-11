Каждому пятому новосибирцу повысили зарплату
Минимальное повышение зарплаты составило 5%, максимальное — 45%, подсчитали аналитики.
Минимальное повышение зарплаты составило 5%, максимальное — 45%, подсчитали аналитики.
Каждому пятому новосибирцу повысили зарплату, данные приводят аналитики портала «Зарплата.ру».
Каждый пятый житель Новосибирска отметил, что ему повышали зарплату с начала года. Минимальная прибавка составила 5%, а максимальная — 45%.
Среди льгот наиболее важными для новосибирских специалистов оказались предоставление питания на работе, оплата ДМС (полиса добровольного медицинского страхования) и наличие служебного транспорта. Менее важны компенсация сотовой связи, оплата профессионального обучения и спортивных занятий.
3% горожан с начала этого года стали работать из дома в режиме
«Многие компании переводят сотрудников на удаленную форму труда, это связано как с экономией на обслуживании офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто “отсиживание” часов на рабочем месте. В России такая тенденция существует, в основном, среди представителей
Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области анонсировали повышение зарплат в 2018 году.