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07:39 (мск), источник: АиФ Омск

Омскими товарами заинтересовались в Монголии

Предприниматели региона представили продукцию на выставке в Улан-Баторе.

Омскими товарами заинтересовались в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Омские предприниматели за время работы форума «Монголия-Россия. Сотрудничество — 2017», который прошёл в столице республике, провели более 60 деловых переговоров с зарубежными партнерами — крупными дистрибьюторами, предприятиями сельскохозяйственной, горнорудной, машиностроительной и пищевой промышленности.

Две монгольские компании заинтересовались омской продукцией. Монголы заинтересовались поставкой зерна и комбикорма для домашних птиц от компании, омскими сеялками, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, а также новыми разработками по выпуску смазочно-охлаждающих жидкостей. Кроме того большой интерес посетителей выставки вызвали системы уличного освещения и газоанализаторы, производимые в Омске.

Сейчас специалисты Центра поддержки экспорта Омской области изучают поступившие предложения, чтобы помочь предпринимателям в подготовке экспортных контрактов.

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