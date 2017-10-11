Омскими товарами заинтересовались в Монголии
Предприниматели региона представили продукцию на выставке в
Предприниматели региона представили продукцию на выставке в
Омскими товарами заинтересовались в Монголии. Об этом сообщает
Омские предприниматели за время работы форума «Монголия-Россия. Сотрудничество — 2017», который прошёл в столице республике, провели более 60 деловых переговоров с зарубежными партнерами — крупными дистрибьюторами, предприятиями сельскохозяйственной, горнорудной, машиностроительной и пищевой промышленности.
Две монгольские компании заинтересовались омской продукцией. Монголы заинтересовались поставкой зерна и комбикорма для домашних птиц от компании, омскими сеялками, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, а также новыми разработками по выпуску
Сейчас специалисты Центра поддержки экспорта Омской области изучают поступившие предложения, чтобы помочь предпринимателям в подготовке экспортных контрактов.