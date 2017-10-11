Омскими товарами заинтересовались в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Омские предприниматели за время работы форума «Монголия-Россия. Сотрудничество — 2017», который прошёл в столице республике, провели более 60 деловых переговоров с зарубежными партнерами — крупными дистрибьюторами, предприятиями сельскохозяйственной, горнорудной, машиностроительной и пищевой промышленности.

Две монгольские компании заинтересовались омской продукцией. Монголы заинтересовались поставкой зерна и комбикорма для домашних птиц от компании, омскими сеялками, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, а также новыми разработками по выпуску смазочно-охлаждающих жидкостей. Кроме того большой интерес посетителей выставки вызвали системы уличного освещения и газоанализаторы, производимые в Омске.