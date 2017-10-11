Перед приездом нового губернатора в Омске начали экстренно ремонтировать остановки
В группе «Типичный Омск» пользователь сообщил, что на остановке «ДК Лобкова» рабочие с утра занялись установкой павильонов для пассажиров.
В группе «Типичный Омск» пользователь сообщил, что на остановке «ДК Лобкова» рабочие с утра занялись установкой павильонов для пассажиров.
Отметим, что сегодня в Омск прибывает врио губернатора Александр Бурков, поэтому не исключено, что с этим связано экстренное благоустройство.
По информации очевидцев, центр города в районе Красного Пути сейчас заполнен сотрудниками полиции и ДПС, которые, по всей видимости, призваны обеспечить «зеленый коридор» проезд кортежа нового главы региона в здание правительства.