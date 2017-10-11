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11:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Крупный энергетический проект планируют завершить в декабре в Тофаларии Приангарья

В настоящее время строится комбинированная солнечно-дизельная электростанция.

Источник: IrkutskMedia.ru

Крупный энергетический проект планируется завершить в декабре 2017 года в поселке Нерха Тофаларии в Нижнеудинском районе Иркутской области. Сейчас там строится комбинированная солнечно-дизельная электростанция, отметил заместитель министра — начальник управления энергетики и газификации Сергей Малинкин на круглом столе «Повышение энергоэффективности в Иркутской области», состоявшимся в рамках открытия выставки «Энергоэффективность. ЖКХ». В мероприятии также приняли участие министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов и представители сферы ЖКХ, органов власти, ученые института системы энергетики Сибирского отделения РАН, представители «Иркутскэнерго». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Комбинированная солнечно-дизельная электростанция в Тофаларии будет второй в Иркутской области по масштабу. Первый проект реализован в Онгурене Ольхонского района Иркутской области.

«Крупный проект по реконструкции системы электроснабжения со строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии реализуется в 2017 году. Он позволит осуществлять электроснабжение населения и объектов социальной сферы с привлечением возобновляемых источников энергии», — сообщил Сергей Малинкин.

Сметная стоимость проекта составляет 77,6 млн рублей, из них 70 млн рублей выделено из областного бюджета, 7,6 млн рублей из местной казны. Ожидаемый объем экономии топлива составляет 51,6 тонн в год.

Напомним, что региональный экономический продукт вырос до 1 трлн рублей с 2007 по 2015 годы в Иркутской области. Задача по снижению энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) к 2020 году, поставленная президентом России Владимиром Путиным, достигнута регионом в 2014 году на уровне 46%, отметил заместитель министра — начальник управления энергетики и газификации Сергей Малинкин на круглом столе «Повышение энергоэффективности в Иркутской области».

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что открытие 20-й выставки «Энергоэффективность. ЖКХ» состоялось в иркутском «Сибэкспоцентре» накануне, 10 октября. В торжественной церемонии принял участие министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов, который заявил, что современное жилищно-коммунальное хозяйство — сфера приложения различных энергосберегающих технологий. Выставка учитывает актуальные тенденции в повышении энергетической эффективности, представленные на современном рынке спроса и предложения, охватывает все сектора экономики. Наибольший потенциал энергосбережения сегодня сосредоточен в жилищно-коммунальном хозяйстве, учреждениях бюджетной сферы — образования, здравоохранения, соцкультбыта.

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