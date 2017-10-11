Челябинский аэропорт снесут в преддверии саммита ШОС

По его словам, старые помещения поэтапно снесут и на их месте возведут новые.

«Там настолько неудобная планировка, что проектировщики посчитали — дешевле снести существующее здание, чем его реконструировать. Работы разобьют на три этапа. И на протяжении всего строительства аэропорт будет работать, пассажиры не пострадают», — цитирует архитектора 74.ру.