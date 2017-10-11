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07:48 (мск), источник: ЕАН

Челябинский аэропорт снесут в преддверии саммита ШОС

Главный архитектор Челябинска Николай Ющенко рассказал о проекте реконструкции челябинского аэропорта в саммиту ШОС.

По его словам, старые помещения поэтапно снесут и на их месте возведут новые.

«Там настолько неудобная планировка, что проектировщики посчитали — дешевле снести существующее здание, чем его реконструировать. Работы разобьют на три этапа. И на протяжении всего строительства аэропорт будет работать, пассажиры не пострадают», — цитирует архитектора 74.ру.

Также будет снесена и гостиница при аэропорте. На ее месте появится новый объект с тем же назначением. Реконструкция должна завершиться в декабре 2019 года.

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