Первая «умная остановка» с бесплатным Wi-Fi появится в Новосибирске
Первая «умная остановка» появится в Новосибирске к началу ноября. Остановка «Дом Ленина» со стороны филармонии стала экспериментальной площадкой для
Первая «умная остановка» появится в Новосибирске к началу ноября. Остановка «Дом Ленина» со стороны филармонии стала экспериментальной площадкой для
Свою разработку крымчане представили новосибирцам еще в апреле на форуме «Городские технологии». Тогда представители предприятия предложили оборудовать «умной технологией» одну из городских остановок за свой счет. «Если разработку оценят горожане и власти, практика будет продолжена и на других городских объектах», — сообщает
По словам начальника управления науки и внедрения научных разработок мэрии Михаила Камаева, «умная остановка» включает в себя пять основных элементов: панель движения транспорта, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные
На сайте компании «Городские инновации» говорится, что она разработала и приступила к реализации проекта по модернизации остановок общественного транспорта в России.
Проект позволяет реализовать комплексное внедрение элементов уличной мебели, создавая функционал, комфорт и эстетику в городской среде. Компания выступает в роли инвестора, не привлекая бюджетных источников финансирования.