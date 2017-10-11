Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Определилась судьба передачи «Жди меня»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В РФ получило широкое распространение новое мошенничество с ОСАГО
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
"Мое чудо": Пугачева показала фото внучки Клавдии
Мнение экс-подполковника СБУ: Украина сбила Boeing
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
20Референдум в Каталонии
08:17 (мск), источник: VN.ru

Первая «умная остановка» с бесплатным Wi-Fi появится в Новосибирске

Первая «умная остановка» появится в Новосибирске к началу ноября. Остановка «Дом Ленина» со стороны филармонии стала экспериментальной площадкой для ноу-хау крымской компании «Городские инновации».

Свою разработку крымчане представили новосибирцам еще в апреле на форуме «Городские технологии». Тогда представители предприятия предложили оборудовать «умной технологией» одну из городских остановок за свой счет. «Если разработку оценят горожане и власти, практика будет продолжена и на других городских объектах», — сообщает пресс-центр мэрии.

Ноу-хау крымского предприятия уже работают в Санкт-Петербурге, Севастополе и других городах страны.

По словам начальника управления науки и внедрения научных разработок мэрии Михаила Камаева, «умная остановка» включает в себя пять основных элементов: панель движения транспорта, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные Wi-Fi и зарядку телефона. Вся технология оборудована антивандальной системой. Корпус остановки разработан специально для Новосибирска — с учетом климатических особенностей. Планируется, что пользоваться разработкой новосибирцы смогут уже в начале ноября.

На сайте компании «Городские инновации» говорится, что она разработала и приступила к реализации проекта по модернизации остановок общественного транспорта в России.

Проект позволяет реализовать комплексное внедрение элементов уличной мебели, создавая функционал, комфорт и эстетику в городской среде. Компания выступает в роли инвестора, не привлекая бюджетных источников финансирования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Скорую» с тяжелым пациентом протаранил водитель «Лады»
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь