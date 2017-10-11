Первая «умная остановка» с бесплатным Wi-Fi появится в Новосибирске

Свою разработку крымчане представили новосибирцам еще в апреле на форуме «Городские технологии». Тогда представители предприятия предложили оборудовать «умной технологией» одну из городских остановок за свой счет. «Если разработку оценят горожане и власти, практика будет продолжена и на других городских объектах», — сообщает пресс-центр мэрии.

Ноу-хау крымского предприятия уже работают в Санкт-Петербурге, Севастополе и других городах страны.

По словам начальника управления науки и внедрения научных разработок мэрии Михаила Камаева, «умная остановка» включает в себя пять основных элементов: панель движения транспорта, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные Wi-Fi и зарядку телефона. Вся технология оборудована антивандальной системой. Корпус остановки разработан специально для Новосибирска — с учетом климатических особенностей. Планируется, что пользоваться разработкой новосибирцы смогут уже в начале ноября.

На сайте компании «Городские инновации» говорится, что она разработала и приступила к реализации проекта по модернизации остановок общественного транспорта в России.