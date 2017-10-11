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08:15 (мск), источник: VN.ru

Урожай овощей больше прошлогоднего в Новосибирской области

Уборочная кампания Новосибирской области — на финишной прямой. Почти треть хозяйств региона уже собрали урожай, остальные тоже скоро закончат. В этом году аграрии припозднились.

Погода изменила планы. Но, несмотря на то, что убирать зерновые и овощи пришлось в неподходящих условиях, показатели урожайности выросли. Съемочная группа ОТС побывала в Ордынском районе и узнала, с какими трудностями столкнулись селяне.

Сегодня из овощей на полях осталась одна капуста. Обычно ее собирают в сентябре. Этим летом задержала погода. Да и посевных площадей стало больше. Убирать комбайном нельзя — овощ нежный. Поэтому 25 гектаров предстоит обработать вручную.

Одновременно к следующему году готовят землю, на которой урожай уже убрали. Пашут, рыхлят бороной, чтобы убить вредителей и обогатить почву кислородом. Рабочим в этом хозяйстве забот хватает. Выращивают картофель, тыкву, редьку, морковь, кабачки. Они уже в хранилищах. Чтобы урожай остался свежим до весны, используют голландскую технологию.

Здесь специальная вентиляционная система. Картофель засыпают, и две недели держится температура 14 градусов. Затем каждый день температуру снижают на полградуса до 4,5. И уже при такой температуре овощи хранятся всю зиму. Благодаря этой технологии картофель остается таким же свежим до июня.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хранить в этом амбаре можно одновременно около 10 000 тонн. Урожаем аграрии довольны. Овощи ордынского производства развезут не только по новосибирским торговым центрам. Больше 500 тонн картофеля и 100 тонн моркови уже отправили в Норильск. Вырос спрос и среди стран Средней Азии. Чтобы увеличить урожайность, в ордынском хозяйстве осваивают новые сорта культур. Тестируют семена из Германии.

— Мы начинаем умножать элитные сорта овощей, они показывают неплохую влагоустойчивость и жароустойчивость, урожайность — самое главное, более 450 центнеров, — говорит директор овощеводческого хозяйства Шакир Cулейманов.

Используют новые технологии и увеличивают посевные площади. Результаты налицо. Объемы производства овощей существенно выше прошлогодних. В 2016 собрали 20 тысяч тонн. В этом — уже 24. Выросла и урожайность: с 275 до 314 центнеров с гектара.

— Этот сегмент растениеводства у нас достаточно быстро растущий, на овощные культуры идет существенная погектарная финансовая поддержка, это только из федерального бюджета 5400 рублей с областным софинансированием соответствующим, — сообщил заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Зерновых культур в регионе убрали почти на площади полтора миллиона гектаров. Осталось 200 тысяч. На полях поселка Кирза молотят суданскую траву, гречиху, кукурузу, которая пойдет на зерно, и пшеницу. Заканчивают. Убрали бы урожай еще в сентябре — нарушил планы дождь.

— Если раньше мы убирали 5%, это было 250 гектаров, то сегодня мы выходим на 100−120 гектаров, больше не можем убрать, потому что поздно убираем из-за погоды. И ночью не можем молотить, потому что комбайн начинает забивать, потери огромные, — сообщил председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Владимир Селезнев.

Зерно сегодня приходится везти на просушку. Элеваторы заполнены. Сдают культуру на хлебоприемные предприятия. 2000 тонн уже отправили, остальные, примерно 8000, ждет та же участь. Мало того, сетуют аграрии, упала цена в этом году на зерновые. Стала ниже себестоимости.

Треть хозяйств уборку закончили. Передовики идут на помощь остальным: делятся рабочими и техникой. Говорят, если такая погода, как сейчас, задержится в регионе, оставшиеся культуры уберут за эту неделю.

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