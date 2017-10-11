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07:24 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Парковка в центре Новосибирска постепенно станет платной

Наступление на владельцев авто будет поэтапным.

Более 800 платных парковочных мест в центральной части Новосибирска введут до конца 2018 года. Специалисты мэрии разделили места для стоянки машин условно на две категории. Одни называют плоскостными сооружениями, другие объектами дорожной сети. Иными словами, в первом случае, это обычные стоянки с забором, шлагбаумом и охраной, во втором, это те же парковочные места и карманы, которые теперь будут платными.

«Конечно, упор делается на плоскостные сооружения, но всех интересуют объекты дорожной сети. К таковым, например, относятся уже известные горожанам парковочные места на Красном Проспекте у Дома Офицеров и Архитектурной Академии. Там в 2018 году уже будут взимать плату за стоянку, но работа будет вестись в тестовом режиме. Речь идет о сумме в 20 рублей час», — сообщил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов подчеркнул, что это не бизнес проект.

«Задача в том, чтобы сделать наш город более удобным. И заниматься всем этим будет не коммерческая фирма, а муниципальная структура “Центр организации дорожного движения” (ЦОДД)», — уточник Роман Дронов.

Вопрос о платных парковках в центре города власти поднимают уже примерно лет пять. Дело в том, что не хватает мест для всех желающих оставить автомобиль. И это негативно отражается на пропускной способности улиц, где автолюбители встают, как придется, либо проезжают медленно не один круг в поисках места. Плохо это отражается и на деловом климате мегаполиса, так как зачастую становятся недоступными государственные и иные учреждения: приезжающим негде оставить автомобиль даже на несколько минут. Поэтому, по примеру зарубежных стран принята стратегия расчистки города от припаркованных автомобилей. Они должны стоять на специальных стоянках, а люди могут посетить учреждения.

Сейчас уже работает первое плоскостное сооружение — стоянка с огороженной территорией на 50 мест в районе площади Гарина-Михайловского. Там же в ноябре появиться еще одна парковка на 102 места.

В 2018 году объявят конкурс на обустройство еще четырех плоскостных сооружений на 280 автомобильных мест. Они появятся, например, у зоопарка на ул. Жуковского и у ДК «Прогресс». Потом будет еще один шаг на то, чтобы сделать очередные плоскостные сооружения и добавить еще 400 парковочных мест.

Стратегия муниципалитета имеет несколько этапов. На одном из них, вся дорожная сеть — парковочные места от площади Калинина до улицы Свердлова должны стать платными. Но эта тема вызывает споры. Пока чиновники, депутаты и общественники пришли к тому, что реализуют только часть задуманного. Это будут плоскостные сооружения и несколько парковок на Красном Проспекте, где будут взимать деньги в тестовом режиме.

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