МВФ: Рост экономики Узбекистана в этом году составит 6%

Источник: Uzreport.uz

Согласно новому докладу, рост мировой экономики в этом и следующем году прогнозируется на уровне 3,6% и 3,7% соответственно, в основном на фоне развития экономик стран Европы, Китая, Японии и США.

Экономики развивающихся государств в отчетные периоды вырастут на 4,6% и 4,9% соответственно, экономики развитых государств — на 2,2% и 2% соответственно.

Рост экономики Китая в этом году прогнозируется на уровне 6.8%. Экономика США по прогнозам вырастит на 2,2%.

Экономика Узбекистана, согласно прогнозу МВФ в этом году вырастит на 6%. Аналогичная цифра прогнозируется и в следующем году.