МВФ: Рост экономики Узбекистана в этом году составит 6%
Международный Валютный Фонд обнародовал новый глобальный прогноз экономического роста на 2017 и 2018 годы.
Международный Валютный Фонд обнародовал новый глобальный прогноз экономического роста на 2017 и 2018 годы.
Согласно новому докладу, рост мировой экономики в этом и следующем году прогнозируется на уровне 3,6% и 3,7% соответственно, в основном на фоне развития экономик стран Европы, Китая, Японии и США.
Экономики развивающихся государств в отчетные периоды вырастут на 4,6% и 4,9% соответственно, экономики развитых государств — на 2,2% и 2% соответственно.
Рост экономики Китая в этом году прогнозируется на уровне 6.8%. Экономика США по прогнозам вырастит на 2,2%.
Экономика Узбекистана, согласно прогнозу МВФ в этом году вырастит на 6%. Аналогичная цифра прогнозируется и в следующем году.
Сальдо текущего счета платежного баланса Узбекистана в 2017 года составит 0,9% от ВВП против 1,4% в 2016 году.